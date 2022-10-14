Октябрь, 14 в 16:35

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что так называемая частичная мобилизация в РФ завершится в течение двух недель. А дополнительный призыв якобы не планируется.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Астане. Диктатор утверждает, что из запланированных 300 тыс. в рамках частичной мобилизации удалось призвать более 220 тыс.

– Эта работа уже завершается… 222 тыс. человек мобилизовано из 300 тыс. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, – объявил он.

Кремлевский диктатор также заявил, что 33 тыс. мобилизованных уже находятся в подразделениях армии РФ, а 16 тыс. отправлены на войну против Украины.

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Объясняя необходимость мобилизации, Путин сообщил, что линия фронта в Украине составляет 1,1 тыс. км, и удерживать ее “лишь силами контрактников” невозможно.

Он утверждает, что мобилизованные якобы “должны пройти обязательную подготовку”. Хотя уже появляются данные, что их часто сразу бросают на фронт как “пушечное мясо”.

Путин также заверил, что дополнительная мобилизация в РФ не планируется: он не видит такой необходимости “в обозримом будущем”. К тому же, российское минобороны якобы не увеличивало план по количеству мобилизованных.

Как известно, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. Это спровоцировало массовое бегство россиян в соседние страны и протесты в России.

Официально озвучивались планы мобилизовать 300 тыс. человек, однако СМИ публиковали данные о миллионе и даже 1,2 млн человек.

Источник: Новая газета. Европа