Октябрь, 14 в 17:48

Западные санкции резко ограничили способность России пополнять запасы боеприпасов, которые страна-агрессор использует в войне против Украины.

Об этом пишет CNN со ссылкой на новый анализ Управления директора национальной разведки США.

Отмечается, что с начала войны Россия потеряла более 6 тыс. единиц техники, поэтому военные РФ вовсю пытаются приобрести микрочипы, двигатели и тепловизионные технологии, необходимые для создания нового оружия.

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В то же время ограничение экспорта в Россию заставляют оборонно-промышленные комплексы страны периодически простаивать.

— Два крупнейших отечественных производителя микроэлектроники были вынуждены временно приостановить производство, поскольку не смогли обеспечить себя необходимыми зарубежными комплектующими. Нехватка подшипников подорвала производство танков, самолетов, подлодок и других военных систем, — отмечают в издании.

Уже в мае, спустя несколько месяцев после начала войны, российская оборонная промышленность испытала на себе нехватку материалов и комплектующих для судовых дизелей, деталей для вертолетов и самолетов, а также систем управления огнем.

Тогда Россия вынуждена была снять с хранения танки советских времен, чтобы использовать их в Украине.

Сейчас страна-агрессор тратит боеприпасы непомерными темпами и обращается за помощью в Иран и Северную Корею, что является признаком дефицита, с которым столкнулась собственная оборонная промышленность РФ после введения санкций на экспорт.

Согласно новому анализу разведки США, Россия стремилась обойти западные ограничения на критически важные технологии с помощью крупных сетей богатых олигархов и подставных компаний, нацеленных, в частности, на Европу и Северную Америку, чтобы закупить необходимые компоненты.