Силы оккупантов истощены: как РФ пытается разрешить ситуацию и где ищет помощи

Октябрь, 14 в 14:21

На днях руководитель Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг сообщил, что после месяцев изнурительных боев в Украине у россиян заканчиваются боеприпасы.

По его словам, силы оккупантов истощены, а недавняя мобилизация, которую объявили в РФ, свидетельствует о признаках отчаяния.

В то же время российские войска уже применяют в войне против Украины иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Но, как выяснилось, оружие РФ может поставлять не только Иран.

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Кто еще может помогать России и повлияет ли это как-то на ход боевых действий – читайте в материале.

Ситуация с боеприпасами в РФ

О том, что Россия начинает ощущать дефицит боеприпасов, можно говорить уже давно. Это подчеркивает военный эксперт Александр Коваленко в комментарии Фактам ICTV.

По его словам, это уже касается не только ракетного вооружения авиационного, морского и сухопутного базирования. Речь идет даже о таких боеприпасах, как банально снаряды к ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня.

Как-то их компенсировать россияне уже не могут только за счет советских запасов на складах, которые тоже не безграничны. Кроме того, они не всегда хранились в удовлетворительных условиях.

Именно поэтому, по словам эксперта, на сегодняшний день можно говорить о том, что РФ, имея в начале полномасштабного вторжения потенциал примерно от 18 до 20 млн выстрелов разного калибра, на сегодняшний день имеет его на уровне 7-8 млн.

– Россияне вынуждены компенсировать ракетное вооружение иранскими дронами-камикадзе. Если мы говорим об артиллерийских снарядах, то РФ пытается их достать в странах бывшего СССР. Сейчас мы видим, что почти из семи складов и центров хранения вывозят большое количество боеприпасов (только за август было вывезено более 12 тыс. тонн). Также россияне вывозят артиллерию и тяжелую бронированную технику, – объясняет эксперт.

Однако, по словам Александра Коваленко, у Беларуси также нет бесконечного потенциала такой техники. Поэтому не исключено, что в ближайшее время РФ будет искать других поставщиков.

По мнению эксперта, скорее всего, таким поставщиком может быть Таджикистан.

Иранские беспилотники на войне

Несмотря на то, что Иран официально отрицает поставки России беспилотников для войны в Украине, оккупанты все же их используют.

В частности, впервые дрон Shahed-136 сбили еще в начале сентября в районе Купянска Харьковской области. Также Россия использовала иранские беспилотники во время массированной ракетной атаки на Украину 10-11 октября.

Так, Shahed-136 оккупанты атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Только сегодня ВСУ уже успели сбить восемь иранских ударных дронов на южном и восточном направлениях.

В Центре национального сопротивления сообщили, что россияне завезли на украинские оккупированные территории иранских инструкторов для запуска дронов-камикадзе.

Есть информация, что иранцы базируются в населенных пунктах Железный порт, Гладовцы (Херсонская область) и Джанкое (Крым). Они учат россиян, как пользоваться беспилотниками, и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в частности, удары по Николаеву и Одессе.

Фото: УНИАН

Между тем в Главном управлении разведки Украины заявили, что РФ продолжает завозить в Беларусь иранские ударные дроны, которые в российской армии переименовали в Герань-2.

В то же время американские аналитики Института изучения войны говорят, что иранские дроны-камикадзе не повлияют на ход войны в Украине. Россияне используют их для террора.

Со своей стороны секретарь СНБО Алексей Данилов в одном из интервью заявил, что количество Shahed-136, которые сбивают наши военные, достигает уже 85-90%, в зависимости от дня.

Не дронами едиными

На днях в сети распространили видео, на котором видно, как украинские военные нашли на брошенных позициях россиян 60-мм мины, которые, возможно, изготовлены в Китае.

Официального доказательства данной информации нет. Кроме того, еще в июне этого года министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин никогда не предоставлял оружие РФ для войны против Украины.

А 19 сентября президент США Джо Байден заявил: пока не было никаких признаков того, что Китай предоставил России оружие или другие вещи, которые хотел Кремль, для помощи в войне.

Хотя летом издание The Wall Street Journal сообщало, что китайский экспорт в Россию микрочипов и других электронных компонентов и сырья, в том числе и имеющего военное применение, вырос.

Между тем военный эксперт Александр Коваленко в комментарии Фактам ICTV объясняет, что сейчас трудно сказать, откуда у российских оккупационных войск могут быть китайские боеприпасы.

Ведь Китай продает свое вооружение многим странам. В частности, Пекин поставляет разную технику и боеприпасы в Пакистан. Он фактически является политическим куратором Талибана, который существует сейчас в Афганистане.

Кроме того, именно Талибан с 2017 года россияне спонсировали, а сама РФ политически лоббировала его интересы, а также поставляла вооружение, боеприпасы, стрелковое оружие и даже технику через Таджикистан.

– То есть из Афганистана через Таджикистан это оружие может попадать в Россию. Не исключено, что путь может быть таким: Китай – Пакистан – Афганистан – Таджикистан – Россия. Я не исключаю именно такой маршрут. Во-первых, РФ имеет хорошие отношения с Рахмоном (президентом Таджикистана, – Ред.). Во-вторых, Таджикистан поставлял оружие в Афганистан, поэтому у них есть общие пути контрабанды. В то же время в Афганистан идет большое количество вооружения из Пакистана, который является союзником Китая. Поэтому такой сценарий тоже исключать нельзя, – говорит Александр Коваленко.

Позиция Беларуси

Беларусь не является непосредственным участником полномасштабной войны России против Украины. Но она предоставляет материально-техническую поддержку российским оккупантам. Также из Беларуси летят вражеские ракеты по украинским городам.

3 октября самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко подтвердил, что Минск участвует в войне, которую Россия ведет против Украины. Однако, по его словам, белорусские военные не отправляются в зону конфликта.

Между тем на днях Генштаб ВСУ сообщил, что Беларусь сняла с хранения и отправила в российскую Белгородскую область первую партию из 20 боевых танков Т-72.

По информации наших военных, оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в результате боевых действий.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий недавно сообщил, что РФ пытается втянуть Беларусь в открытую войну против Украины.

– Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос. Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению, – объяснил он.

Фото: Администрация президента Беларуси

10 октября Лукашенко сообщил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск. По его словам, она будет задействована, если “уровень угрозы достигает нынешнего, как сейчас”.

Он добавил, что основу формирования составит белорусская армия. Также Лукашенко поручил принять и разместить российских военных на территории Беларуси, и дал поручение КГБ провести “меры антитеррористического содержания”. Что он подразумевал под этим — пока не понятно.

Комментируя заявления о развертывании региональной группировки войск, аналитики американского Института изучения войны заявили, что считают маловероятным совместное наступление российских и белорусских войск на Украину с севера.

Еще раньше в ISW отмечали, что готовность Беларуси принять 20 тыс. мобилизованных российских военных указывает на то, что Россия надеется использовать белорусские военные объекты и инфраструктуру.

По мнению американских аналитиков, Лукашенко сейчас не может себе позволить вмешиваться в войну в Украине из-за внутренних рисков. А у России нет возможности быстро сформировать наземные ударные силы с нуля.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев считает, что нельзя исключать вероятность повторного наступления на Украину со стороны Беларуси. По его словам, это будет зависеть от условий обстановки, которые будут складываться в будущем.

Но Наев уверяет, что сейчас ситуация полностью контролируемая, к возможному наступлению со стороны Республики Беларусь мы готовы.