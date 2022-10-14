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Факты / Україна

Силы оккупантов истощены: как РФ пытается разрешить ситуацию и где ищет помощи

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Силы оккупантов истощены: как РФ пытается разрешить ситуацию и где ищет помощи
Фото: Depositphotos

На днях руководитель Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг сообщил, что после месяцев изнурительных боев в Украине у россиян заканчиваются боеприпасы.

По его словам, силы оккупантов истощены, а недавняя мобилизация, которую объявили в РФ, свидетельствует о признаках отчаяния.

В то же время российские войска уже применяют в войне против Украины иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Но, как выяснилось, оружие РФ может поставлять не только Иран.

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Кто еще может помогать России и повлияет ли это как-то на ход боевых действий – читайте в материале.

Ситуация с боеприпасами в РФ

О том, что Россия начинает ощущать дефицит боеприпасов, можно говорить уже давно. Это подчеркивает военный эксперт Александр Коваленко в комментарии Фактам ICTV.

По его словам, это уже касается не только ракетного вооружения авиационного, морского и сухопутного базирования. Речь идет даже о таких боеприпасах, как банально снаряды к ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня.

Как-то их компенсировать россияне уже не могут только за счет советских запасов на складах, которые тоже не безграничны. Кроме того, они не всегда хранились в удовлетворительных условиях.

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Именно поэтому, по словам эксперта, на сегодняшний день можно говорить о том, что РФ, имея в начале полномасштабного вторжения потенциал примерно от 18 до 20 млн выстрелов разного калибра, на сегодняшний день имеет его на уровне 7-8 млн.

– Россияне вынуждены компенсировать ракетное вооружение иранскими дронами-камикадзе. Если мы говорим об артиллерийских снарядах, то РФ пытается их достать в странах бывшего СССР.

Сейчас мы видим, что почти из семи складов и центров хранения вывозят большое количество боеприпасов (только за август было вывезено более 12 тыс. тонн). Также россияне вывозят артиллерию и тяжелую бронированную технику, – объясняет эксперт.

Однако, по словам Александра Коваленко, у Беларуси также нет бесконечного потенциала такой техники. Поэтому не исключено, что в ближайшее время РФ будет искать других поставщиков.

По мнению эксперта, скорее всего, таким поставщиком может быть Таджикистан.

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Иранские беспилотники на войне

Несмотря на то, что Иран официально отрицает поставки России беспилотников для войны в Украине, оккупанты все же их используют.

В частности, впервые дрон Shahed-136 сбили еще в начале сентября в районе Купянска Харьковской области. Также Россия использовала иранские беспилотники во время массированной ракетной атаки на Украину 10-11 октября.

Так, Shahed-136 оккупанты атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Только сегодня ВСУ уже успели сбить восемь иранских ударных дронов на южном и восточном направлениях.

В Центре национального сопротивления сообщили, что россияне завезли на украинские оккупированные территории иранских инструкторов для запуска дронов-камикадзе.

Есть информация, что иранцы базируются в населенных пунктах Железный порт, Гладовцы (Херсонская область) и Джанкое (Крым). Они учат россиян, как пользоваться беспилотниками, и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в частности, удары по Николаеву и Одессе.

Фото: УНИАН

Между тем в Главном управлении разведки Украины заявили, что РФ продолжает завозить в Беларусь иранские ударные дроны, которые в российской армии переименовали в Герань-2.

В то же время американские аналитики Института изучения войны говорят, что иранские дроны-камикадзе не повлияют на ход войны в Украине. Россияне используют их для террора.

Со своей стороны секретарь СНБО Алексей Данилов в одном из интервью заявил, что количество Shahed-136, которые сбивают наши военные, достигает уже 85-90%, в зависимости от дня.

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Не дронами едиными

На днях в сети распространили видео, на котором видно, как украинские военные нашли на брошенных позициях россиян 60-мм мины, которые, возможно, изготовлены в Китае.

Официального доказательства данной информации нет. Кроме того, еще в июне этого года министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин никогда не предоставлял оружие РФ для войны против Украины.

А 19 сентября президент США Джо Байден заявил: пока не было никаких признаков того, что Китай предоставил России оружие или другие вещи, которые хотел Кремль, для помощи в войне.

Хотя летом издание The Wall Street Journal сообщало, что китайский экспорт в Россию микрочипов и других электронных компонентов и сырья, в том числе и имеющего военное применение, вырос.

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Между тем военный эксперт Александр Коваленко в комментарии Фактам ICTV объясняет, что сейчас трудно сказать, откуда у российских оккупационных войск могут быть китайские боеприпасы.

Ведь Китай продает свое вооружение многим странам. В частности, Пекин поставляет разную технику и боеприпасы в Пакистан. Он фактически является политическим куратором Талибана, который существует сейчас в Афганистане.

Кроме того, именно Талибан с 2017 года россияне спонсировали, а сама РФ политически лоббировала его интересы, а также поставляла вооружение, боеприпасы, стрелковое оружие и даже технику через Таджикистан.

– То есть из Афганистана через Таджикистан это оружие может попадать в Россию. Не исключено, что путь может быть таким: Китай – Пакистан – Афганистан – Таджикистан – Россия. Я не исключаю именно такой маршрут. Во-первых, РФ имеет хорошие отношения с Рахмоном (президентом Таджикистана, – Ред.).

Во-вторых, Таджикистан поставлял оружие в Афганистан, поэтому у них есть общие пути контрабанды. В то же время в Афганистан идет большое количество вооружения из Пакистана, который является союзником Китая. Поэтому такой сценарий тоже исключать нельзя, – говорит Александр Коваленко.

Позиция Беларуси

Беларусь не является непосредственным участником полномасштабной войны России против Украины. Но она предоставляет материально-техническую поддержку российским оккупантам. Также из Беларуси летят вражеские ракеты по украинским городам.

3 октября самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко подтвердил, что Минск участвует в войне, которую Россия ведет против Украины. Однако, по его словам, белорусские военные не отправляются в зону конфликта.

Между тем на днях Генштаб ВСУ сообщил, что Беларусь сняла с хранения и отправила в российскую Белгородскую область первую партию из 20 боевых танков Т-72.

По информации наших военных, оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в результате боевых действий.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий недавно сообщил, что РФ пытается втянуть Беларусь в открытую войну против Украины.

– Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос. Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению, – объяснил он.

Фото: Администрация президента Беларуси

10 октября Лукашенко сообщил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск. По его словам, она будет задействована, если “уровень угрозы достигает нынешнего, как сейчас”.

Он добавил, что основу формирования составит белорусская армия. Также Лукашенко поручил принять и разместить российских военных на территории Беларуси, и дал поручение КГБ провести “меры антитеррористического содержания”. Что он подразумевал под этим — пока не понятно.

Комментируя заявления о развертывании региональной группировки войск, аналитики американского Института изучения войны заявили, что считают маловероятным совместное наступление российских и белорусских войск на Украину с севера.

Еще раньше в ISW отмечали, что готовность Беларуси принять 20 тыс. мобилизованных российских военных указывает на то, что Россия надеется использовать белорусские военные объекты и инфраструктуру.

По мнению американских аналитиков, Лукашенко сейчас не может себе позволить вмешиваться в войну в Украине из-за внутренних рисков. А у России нет возможности быстро сформировать наземные ударные силы с нуля.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев считает, что нельзя исключать вероятность повторного наступления на Украину со стороны Беларуси. По его словам, это будет зависеть от условий обстановки, которые будут складываться в будущем.

Но Наев уверяет, что сейчас ситуация полностью контролируемая, к возможному наступлению со стороны Республики Беларусь мы готовы.

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