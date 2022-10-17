Октябрь, 17 в 18:46

В российском Эйске упал самолет. В пабликах пишут, что летчик катапультировался.

– Эйск – это рядом с аэропортом, откуда взлетают бомбить Донецкую и Запорожскую область. Возмездие как оно есть…, — написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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На другом видео можно заметить, что после взрыва продолжается детонация.

— Учебно-боевой самолет Су-34, предварительно был с полным боекомплектом, — сообщает 112.

По предварительным данным, в результате пожара повреждено 15 квартир. Пожарные пока не могут локализовать возгорание.

По предварительным данным росСМИ, в полете у Су-34 отказал двигатель.

По информации военкоров, самолет принадлежал 277 полку.

– К сожалению, на этот раз Вооруженные Силы Украины к уничтожению этого российского самолета не имеют никакого отношения. Российским убийцам-летчикам хочу сказать одно, есть не только суд человеческий, но и наказание Небесное, — прокомментировал событие представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Напомним, что 14 октября в Белгороде раздался взрыв на ТЭС, в результате чего в некоторых районах пропал свет.