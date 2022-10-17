В российском Эйске самолет упал на жилой дом
В российском Эйске упал самолет. В пабликах пишут, что летчик катапультировался.
– Эйск – это рядом с аэропортом, откуда взлетают бомбить Донецкую и Запорожскую область. Возмездие как оно есть…, — написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
На другом видео можно заметить, что после взрыва продолжается детонация.
— Учебно-боевой самолет Су-34, предварительно был с полным боекомплектом, — сообщает 112.
По предварительным данным, в результате пожара повреждено 15 квартир. Пожарные пока не могут локализовать возгорание.
По предварительным данным росСМИ, в полете у Су-34 отказал двигатель.
По информации военкоров, самолет принадлежал 277 полку.
– К сожалению, на этот раз Вооруженные Силы Украины к уничтожению этого российского самолета не имеют никакого отношения. Российским убийцам-летчикам хочу сказать одно, есть не только суд человеческий, но и наказание Небесное, — прокомментировал событие представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Напомним, что 14 октября в Белгороде раздался взрыв на ТЭС, в результате чего в некоторых районах пропал свет.