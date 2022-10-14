Октябрь, 14 в 20:09

Зафиксированы прилеты по ТЭС ЛУЧ в Белгороде.

– Кацапы запускают ракеты из Белгородской области в направлении Харькова. Сейчас все 8 выпущенных ракет остались на территории Белгородской области, – пишут в соцсетях.

Сообщается, что наблюдаются проблемы с электричеством – некоторые районы без света.

Также в соцсетях показали момент взрыва на ТЭС.

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Напомним, что в российском Белгороде 13 октября прогремели взрывы, был взорван склад боевого комплекта, после чего началась детонация боеприпасов.

Кроме того, в тот же день российская ракета упала на один из жилых домов в городе Белгород.

А 11 октября в городе Шебекино Белгородской области загорелась местная подстанция, из-за чего в районе пропал свет и вода.