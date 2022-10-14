В Белгороде раздался взрыв на ТЭС – в районах пропал свет
Зафиксированы прилеты по ТЭС ЛУЧ в Белгороде.
– Кацапы запускают ракеты из Белгородской области в направлении Харькова. Сейчас все 8 выпущенных ракет остались на территории Белгородской области, – пишут в соцсетях.
Сообщается, что наблюдаются проблемы с электричеством – некоторые районы без света.
Также в соцсетях показали момент взрыва на ТЭС.
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Напомним, что в российском Белгороде 13 октября прогремели взрывы, был взорван склад боевого комплекта, после чего началась детонация боеприпасов.
Кроме того, в тот же день российская ракета упала на один из жилых домов в городе Белгород.
А 11 октября в городе Шебекино Белгородской области загорелась местная подстанция, из-за чего в районе пропал свет и вода.