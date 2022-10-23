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Факты / Світ / Росія

В Перми вспыхнул завод, где производили заряды для Градов и Смерчей

Татьяна Забожко, редактор ленты
В Перми вспыхнул завод, где производили заряды для Градов и Смерчей

По меньшей мере три человека погибли при взрыве на пороховом заводе в российской Перми.

Вспыхнувший после взрыва пожар охватил площадь 20 квадратных метров.

Как уточнили в Страткоме ВСУ, именно этот завод работал в три смены для поддержки войны в Украине.

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В частности, там производились заряды к реактивным системам залпового огня Град, Смерч и комплексам противовоздушной обороны российских оккупантов.

– Карма в действии! – отметили в Страткоме ВСУ.

К слову, взрыв на Пермском пороховом заводе случился второй раз за несколько дней.

Первый раз, когда местные жители увидели густой дым над заводом, их успокоили, что все под контролем.

В тот день на предприятии якобы проводились плановые испытания.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: СтратКом ВСУ

Фото: Пермь 36,6

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