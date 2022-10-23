В Перми вспыхнул завод, где производили заряды для Градов и Смерчей
По меньшей мере три человека погибли при взрыве на пороховом заводе в российской Перми.
Вспыхнувший после взрыва пожар охватил площадь 20 квадратных метров.
Как уточнили в Страткоме ВСУ, именно этот завод работал в три смены для поддержки войны в Украине.
В частности, там производились заряды к реактивным системам залпового огня Град, Смерч и комплексам противовоздушной обороны российских оккупантов.
– Карма в действии! – отметили в Страткоме ВСУ.
К слову, взрыв на Пермском пороховом заводе случился второй раз за несколько дней.
Первый раз, когда местные жители увидели густой дым над заводом, их успокоили, что все под контролем.
В тот день на предприятии якобы проводились плановые испытания.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: СтратКом ВСУ
Фото: Пермь 36,6