Октябрь, 27 в 7:24

Риторика президента России Владимира Путина указывает на то, что он никак не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели войны.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Накануне Путин на встрече с представителями службы безопасности Содружества Независимых Государств (СНГ) заявил, что Украина “утратила суверенитет”, и что якобы США используют Украину как таран против России, Союзного российско-белорусского государства, ОДКБ и СНГ.

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Такую же риторику продолжил спикер госдумы России Вячеслав Володин. По его словам, Украина якобы утратила способность существовать как государство. А еще, что якобы Украина оккупирована НАТО и стала колонией США.

В ISW считают, что такие заявления просто не совместимы даже с малейшим желанием вести переговоры о прекращении огня, не говоря уже о полном урегулировании военного конфликта, где Россия является агрессором.

Аналитики Института изучения войны видят лишь более убедительные свидетельства о том, что Кремль хочет только победы в войне с Украиной и смены власти в Киеве. А это повлияет на переориентацию Украины с Запада на сотрудничество с Россией.

Ранее репортер CNN в Белом доме Стивен Коллинсон в свои статьи написал о том, что в течение многих месяцев Путин ждал и наблюдал, надеясь на раскол в Вашингтоне по поводу консенсуса в поддержке Украины. И вот теперь могут появиться первые трещины.