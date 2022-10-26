Почему рост скептицизма в США по поводу помощи Украине играет на руку Путину — анализ CNN

Октябрь, 26 в 15:21

В течение многих месяцев российский диктатор Владимир Путин ждал и наблюдал в надежде на раскол вашингтонского консенсуса, созданного президентом Джо Байденом о необходимости сделать все возможное для защиты демократии в Украине.

Но теперь могут появиться первые трещины, анализирует репортер CNN в Белом доме Стивен Коллинсон.

Нет никаких признаков того, что линия военной помощи США на сумму $18 млрд, которая помогла Украине отразить напор России, сейчас под угрозой. Но за две недели до промежуточных выборов в США растет волнение по поводу “бесконечной роли” Вашингтона в войне.

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Коллинсон пишет, что даже малейший намек на смягчение решимости США может утешить Путина, поскольку диктатор из Кремля готовится устроить “болезненную зиму” украинским мирным жителям и европейцам, зависящим от российского газа.

Во вторник часть демократов опубликовали, а затем отозвали письмо с призывом к переговорам с РФ. Это произошло через несколько дней после того, как лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти сказал, что Киев не может ожидать “чистый чек”, если республиканцы придут к власти.

— Тем временем 45-й президент США Дональд Трамп, являющийся возможным кандидатом от Республиканской партии, жаловался на стоимость поддержки правительством Украины в борьбе с “его героем Путиным”, — пишет Коллинсон.

Понятно, что в Вашингтоне до сих пор существует двухпартийный консенсус по поводу помощи Украине.

Но, как отмечает журналист, слухи о том, что жесткая линия Байдена по отношению к России не всегда имеет почти единодушную поддержку, возникли в особо щекотливое время: когда Запад пытается нивелировать последний раунд ядерной риторики со стороны РФ, что Киев якобы может использовать “грязную бомбу”.

Эти заявления привели к переговорам на высоком уровне между военным руководством США и РФ и широко интерпретируются либо как дополнительная тактика устрашения, либо, возможно, как попытка Москвы создать операцию под ложным флагом, которая может быть использована как повод для применения ею оружия.