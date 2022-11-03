Ноябрь, 03 в 13:38

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что власти в России стремительно переходят в руки уголовно-террористической группировки.

Об этом он написал в Twitter.

По мнению Данилова, сейчас кремлевские власти находятся в стадии потери контроля, ведь силовые функции все больше перебирают кадыровцы и ПВК Вагнера, которым руководит Евгений Пригожин.

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— Власть в РФ стремительно переходит в руки криминально-террористической группировки, силовые функции делегированы кадыровским карательным отрядам и пригожинским зекам, — написал он.

кремль в стадії втрати контролю. Влада на рф стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угрупування, силові функції делеговані кадировським каральним загонам і пригожинським зекам. рф перетворилась на типову failed state. Далі – дестабілізація, демонтаж, депутінізація. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 3, 2022

По словам Данилова, Россия превратилась в типичный failed state — несостоятельное государство. То есть государство, которое не может поддерживать свое существование ни политически, ни экономически.

Секретарь СНБО считает, что дальше Россию ждут дестабилизация, демонтаж и депутинизация.

Ранее Алексей Данилов заявил, что применение ядерного оружия станет для России актом суицида, ведь как страна окончательно превратится во врага номер один для всего мира.

Фото: РНБО