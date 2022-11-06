Кремль нашел, на кого повесить провалы в войне против Украины – британская разведка

Ноябрь, 06 в 10:39

Серия увольнений в высшем командовании ВС РФ может свидетельствовать о попытках режима российского диктатора Владимира Путина переложить на армию вину за неудачи на поле боя в Украине.

Так считают в разведке Минобороны Великобритании.

Аналитики говорят, что 3 ноября генерал-майор Александр Линьков назначен временно исполняющим обязанности командующего ЦПО РФ вместо генерал-полковника Александра Лапина, который якобы был уволен в конце октября.

Сейчас смотрят

– Если подтвердится, это станет результатом серии увольнений старшего российского военного командования с начала вторжения в феврале 2022 года. Командующие Восточного, Южного и Западного военных округов были заменены в начале этого года, — отмечают в британской разведке.

Последнего критиковали за “низкую результативность на поле боя в Украине”, в том числе Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин.

– Эти увольнения являются образцом обвинения высших российских военных командиров за неудачи в достижении российских целей на поле боя. Частично это, вероятно, попытка изолировать и отвести вину от российского высшего руководства внутри страны, – считают британские аналитики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 06 November 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/EaX9aGJYIq ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/IzATxyDkiZ — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 6, 2022

На начало ноября офицерские потери России за восемь месяцев войны в Украине достигли 1 402 человек.

Причем старшие офицеры из общего числа составляют 26%.