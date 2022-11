Кремль нашел, на кого повесить провалы в войне против Украины – британская разведка

Серия увольнений в высшем командовании ВС РФ может свидетельствовать о попытках режима российского диктатора Владимира Путина переложить на армию вину за неудачи на поле боя в Украине.

Так считают в разведке Минобороны Великобритании.

Аналитики говорят, что 3 ноября генерал-майор Александр Линьков назначен временно исполняющим обязанности командующего ЦПО РФ вместо генерал-полковника Александра Лапина, который якобы был уволен в конце октября.

Последнего критиковали за “низкую результативность на поле боя в Украине”, в том числе Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин.

