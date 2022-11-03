Ноябрь, 03 в 8:32

Офицерские потери России за восемь месяцев войны в Украине составили 1402 человека. Это по состоянию на 1 ноября.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

По данным исследователей ОSINT, в Украине за время войны денацифицировано 1402 российских офицера (это примерно 5,7 человек в день). Причем старшие офицеры из общего числа составляют 26%.

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В частности, российская армия потеряла:

12 генералов (один генерал армии, один генерал-полковник, два генерал-лейтенанта, восемь генерал-майоров);

44 полковника;

98 подполковников;

193 майора;

279 капитанов;

471 старший лейтенант;

235 лейтенантов;

72 военных других рангов.

Ранее СБУ установила, что захватить Мариуполь и штурмовать металлургический комбинат Азовсталь приказал российский генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Также СБУ установила личность российского командира, который отдавал приказы пытать украинцев во временно захваченном Херсоне. Это – Александр Науменко.