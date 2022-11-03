Россия в войне в Украине лишилась более чем 1400 офицеров
Офицерские потери России за восемь месяцев войны в Украине составили 1402 человека. Это по состоянию на 1 ноября.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.
По данным исследователей ОSINT, в Украине за время войны денацифицировано 1402 российских офицера (это примерно 5,7 человек в день). Причем старшие офицеры из общего числа составляют 26%.
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В частности, российская армия потеряла:
- 12 генералов (один генерал армии, один генерал-полковник, два генерал-лейтенанта, восемь генерал-майоров);
- 44 полковника;
- 98 подполковников;
- 193 майора;
- 279 капитанов;
- 471 старший лейтенант;
- 235 лейтенантов;
- 72 военных других рангов.
Ранее СБУ установила, что захватить Мариуполь и штурмовать металлургический комбинат Азовсталь приказал российский генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
Также СБУ установила личность российского командира, который отдавал приказы пытать украинцев во временно захваченном Херсоне. Это – Александр Науменко.