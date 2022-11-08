Ноябрь, 08 в 15:49

В России издали новые методички для пропагандистов для уменьшения негативных настроений среди мобилизованных россиян.

В ГУР Минобороны Украины отмечают, что указания пропагандистам выдали из-за высокого уровня недовольства населения. В этих методичках призывают более уважительно относиться к мобилизованным и не называть их мобиками.

ВСУ пропагандисты должны называть боевиками и вооруженными формированиями и не использовать аббревиатуру ВСУ.

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Военное руководство государства российские журналисты должны приписывать западным кураторам.

Взрывы и партизанские диверсии предписывают называть хлопками. А тех, кто из России уехал во избежание мобилизации, должны высмеиваться, называться убежантами и переждунами.

Появление новых методичек свидетельствует о том, что проблема в российском обществе есть, а недовольство растет. Руководство РФ, в свою очередь, традиционно пытается использовать пропаганду для манипуляций над населением вместо того, чтобы решать эту проблему, — подчеркнули в украинской разведке.

Напомним, в Херсоне пропагандисты планируют снять видео об “обстрелах ВСУ” мирного населения.

Источник: ГУР Миноборони

Фото: ГУР Миноборони, Фейсбук Дмитрия Киселева