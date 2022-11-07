Ноябрь, 07 в 7:31

Во временно оккупированном Херсоне российские журналисты планируют съемки пропагандистских видеоматериалов на тему якобы уничтожения мирного населения Силами обороны Украины.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Кроме того, оккупанты переодеваются в гражданских и продолжают захватывать помещения херсонцев, чтобы подготовиться к ведению уличных боев.

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Российские захватчики продолжают пренебрегать законами и обычаями войны. Так, в Каховке Херсонской области российские военные продолжают поиски “диверсионных групп” и корректировщиков огня.

Задержанных вывозят в Горностаевку и под пытками выбивают нужные показания.

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Также оккупанты терроризируют население в Луганской области, в частности в поселке Боровское и в микрорайоне Щедрищево. Захватчики проводят массовые обыски, забирают мобильные телефоны, похищают людей.

Ранее OSINT-аналитик Бенджамин Питтет опубликовал спутниковые снимки, где видно, как российские оккупанты готовятся обороняться на правом берегу Днепра в Херсоне. Там они укрепляют три линии траншей и дотов.

Фото: Андрей Цаплиенко