В Москве горит ТЦ, площадь пожара 17 тис. квадратных метров
В Москве в районе Химки горит огромный торговый центр Мега Химки.
По последним данным, площадь пожара составляет около 17 тыс. кв. метров. Сообщается, что огонь начал распространяться из супермаркета OBI.
В здании произошло обрушение крыши, информации о пострадавших нет.
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The “Mega Khimki” shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs
— NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2022
Также сообщается, что здание супермаркета полностью выгорело.
Утром 30 ноября в российском городе Пермь произошел пожар на одной из ТЭЦ.
Источник: Euronews
Фото: скриншот