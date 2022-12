В Москве в районе Химки горит огромный торговый центр Мега Химки.

По последним данным, площадь пожара составляет около 17 тыс. кв. метров. Сообщается, что огонь начал распространяться из супермаркета OBI.

В здании произошло обрушение крыши, информации о пострадавших нет.

The “Mega Khimki” shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs

