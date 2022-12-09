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Факты / Світ / Росія

В Москве горит ТЦ, площадь пожара 17 тис. квадратных метров

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Москве горит ТЦ, площадь пожара 17 тис. квадратных метров

В Москве в районе Химки горит огромный торговый центр Мега Химки.

По последним данным, площадь пожара составляет около 17 тыс. кв. метров. Сообщается, что огонь начал распространяться из супермаркета OBI.

В здании произошло обрушение крыши, информации о пострадавших нет.

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Также сообщается, что здание супермаркета полностью выгорело.

Утром 30 ноября в российском городе Пермь произошел пожар на одной из ТЭЦ.

Источник: Euronews

Фото: скриншот

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