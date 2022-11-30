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Факти / Надзвичайні події

У російському місті Перм спалахнула масштабна пожежа на ТЕЦ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
У російському місті Перм спалахнула масштабна пожежа на ТЕЦ

У російському місті Перм сталася пожежа на одній із ТЕЦ зранку 30 листопада, про що повідомили ЗМІ РФ.

У місцевих пабліках публікують відео пожежі, на яких видно, як над ТЕЦ здіймаються величезні клуби чорного диму.

Повідомляється, що з території підприємства евакуювали близько 500 осіб.

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Пропагандистський ресурс РИА Новости пише, що це найбільша ТЕЦ у Пермі.

За інформацією МНС Росії, постраждалих і загиблих внаслідок інциденту немає. Зазначається, що горить покрівля котлово-турбінного цеху. Про причини загоряння не повідомляють.

Пізніше рятувальники повідомили про трьох постраждалих, з яких двох шпиталізували до опікового відділення, а один у стані клінічної смерті.

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