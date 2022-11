У російському місті Перм сталася пожежа на одній із ТЕЦ зранку 30 листопада, про що повідомили ЗМІ РФ.

У місцевих пабліках публікують відео пожежі, на яких видно, як над ТЕЦ здіймаються величезні клуби чорного диму.

Повідомляється, що з території підприємства евакуювали близько 500 осіб.

Пропагандистський ресурс РИА Новости пише, що це найбільша ТЕЦ у Пермі.

In #Russian #Perm, the roof of the boiler of a combined heat and power station is on fire. pic.twitter.com/jjh5OCJtWr

— NEXTA (@nexta_tv) November 30, 2022