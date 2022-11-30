У російському місті Перм спалахнула масштабна пожежа на ТЕЦ
У російському місті Перм сталася пожежа на одній із ТЕЦ зранку 30 листопада, про що повідомили ЗМІ РФ.
У місцевих пабліках публікують відео пожежі, на яких видно, як над ТЕЦ здіймаються величезні клуби чорного диму.
Повідомляється, що з території підприємства евакуювали близько 500 осіб.
Пропагандистський ресурс РИА Новости пише, що це найбільша ТЕЦ у Пермі.
In #Russian #Perm, the roof of the boiler of a combined heat and power station is on fire. pic.twitter.com/jjh5OCJtWr
— NEXTA (@nexta_tv) November 30, 2022
За інформацією МНС Росії, постраждалих і загиблих внаслідок інциденту немає. Зазначається, що горить покрівля котлово-турбінного цеху. Про причини загоряння не повідомляють.
Пізніше рятувальники повідомили про трьох постраждалих, з яких двох шпиталізували до опікового відділення, а один у стані клінічної смерті.