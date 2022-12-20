Тайные связи РПЦ и российских спецслужб. Как ФСБ формирует армию шпионов в церкви

Декабрь, 20 в 20:25

Московская церковь десятки лет тесно связана с секретными службами, сначала с СССР, а затем и с современной Россией.

Об этом рассказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун. Он отметил, что сначала в СССР церковь и священники терпели преследование.

– С тех пор фактически русская православная церковь стала полноценным таким элементом советского государства. С полным комплексом его использования. В первую очередь – влияние на ту аудиторию, до которой раньше невозможно было дотянуться, – говорит он.

Бывший офицер ФСБ Илья Богданов, который порвал связи с РФ еще в 14-м году, воевал на стороне Украины под Иловайском, защищал Донецкий аэропорт, а после широкомасштабного российского вторжения защищал Киев и Донецкую область рассказал, что каждый священник каждого официального прихода в РФ так или иначе связан с ФСБ.

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– В формате оперативно-доверительного контакта он может следить за другими священниками. Рассказывать об обстановке внутри церкви. На других священников стучать, а непосредственно работающие с людьми они обязательно вербованые. Но вербовка получается 100%, — говорит Богданов.

По мнению политолога Тараса Березовецкого, патриарх РПЦ Кирилл, очевидно, не является кадровым разведчиком, в отличие от других.

– Вокруг него есть профессиональные российские разведчики, шпионы, выполняющие функции контроля, вербовки, сбора информации и подобного. Но еще одна важная функция, выполняемая РПЦ и на которую согласился Кирилл: со времен Бориса Ельцина действуют до сих пор не отмененные льготы на беспошлинное перемещение товаров алкогольной продукции, табачной продукции, которые позволили получить в 1990-2000 годах РПЦ миллиардные доходы, — рассказывает он.

Экс-офицер российской спецслужбы Илья Богданов говорит, что задачи выполняемые агентами ФСБ под прикрытием сана — самые разные, например — приобщить паству к тайным делам.

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Фото: Патриарх Кирилл