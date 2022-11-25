Что происходит в украинском православии и почему до сих пор существует каноническая связь с РПЦ

Ноябрь, 25 в 14:19

Глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Елена Богдан в интервью Фактам ICTV рассказала о ситуации в украинском православии, причинах и предпосылках того, что сейчас происходит в Украинской православной церкви.

Также она объяснила, почему организационной связи между УПЦ и Российской православной церковью уже нет, но каноническая существует, и влияет на крупнейшую религиозную организацию нашего государства.

Богдан считает, что общая проблема всего украинского общества – плохая осведомленность в религиозных вопросах.

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С одной стороны, это следствие советских времен и нежелание людей вникать в суть проблемы. С другой – власть не хочет вмешиваться в вопросы религии, ведь сложилось мнение, что не стоит затрагивать религиозные темы и вопросы церкви.

Елена Богдан советует смотреть не только на официальные сообщения Службы безопасности Украины о возбужденных уголовных делах или обысках у священников Украинской православной церкви.

Следует также посмотреть на общее количество всего духовенства УПЦ и дождаться вручения подозрений и судебных разбирательств.

– Со стороны ФСБ неизменно сохранялась заинтересованность именно в этом религиозном объединении Украины. Поэтому, конечно, ситуация особенно сложная. Но, вместе с тем, стоит помнить, что в Украинской православной церкви около 10 тыс. священнослужителей. Если посмотреть на процент (открытых уголовных производств. – Ред.) – мы говорим о количестве людей значительно меньше 1%. Но нельзя говорить, что это касается абсолютно каждого верующего или представителя духовенства, – говорит Елена.

С 2019 года, получив от Вселенского патриарха Варфоломея Томос об автокефалии, у нас появилась Православная церковь Украины. С тех пор вопрос перехода общин (изменение подчиненности) УПЦ к ПЦУ довольно часто сопровождается спорами и скандалами.

Елена Богдан констатирует: первая масштабная волна переходов была после получения Томоса, а вторая – в этом году, после полномасштабного российского вторжения.

Весной в среде самой УПЦ было много дискуссий о ее статусе и связи с Российской православной церковью. Священники УПЦ хотели самоопределиться, к какому религиозному объединению принадлежать.

– Мы видели очень активные попытки найти афилиацию с Константинопольским патриархатом напрямую. Было определенное количество не только приходов, я даже сказала бы, епархий, которые очень серьезно для себя это анализировали. Но после Собора 27 мая эти процессы притихли. На сегодняшний день есть случаи, когда парафия принимает решение перейти. Часто ли случаются ситуации, когда верующие УПЦ принимают решение стать верующими ПЦУ? Если смотреть на тенденцию после первого всплеска (после получения Томоса. – Ред.), сейчас это случается уже не так часто. Ряд из этих регистраций сейчас обжалуется, и это невероятно болезненная тема на сегодняшний день, — рассказала она.

По словам Богдан, в ряде ситуаций произошло отождествление понятий “местное общество” и “религиозное общество”.

Она приводит примеры, где жители села, не являющиеся прихожанами храма УПЦ, организовывают собрание территориальной общины. На нем они просто декларируют: мы православные, и мы считаем, что в нашей территориальной общине будет только ПЦУ.

И затем соответствующие документы и протоколы подают в Областные военные администрации (ОВА).

– Сейчас ОВА уже внимательнее относятся и пытаются тщательно проверять: это все же решение парафии или местного территориального общества. Решение может принимать исключительно парафия. Свобода мировоззрения вероисповедания предполагает, что каждая религиозная община самоопределяется, к какому религиозному объединению хочет принадлежать, — отметила она.

По состоянию на 1 ноября, за 2022 год ОВА сообщили ДЭСС о регистрации изменения подчиненности 468 общин УПЦ на подчиненность ПЦУ. С большинством этих регистраций УПЦ не согласна.

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Один из главных вопросов украинского православия – юридическое подтверждение разрыва Украинской православной церкви с Русской православной церковью.

Богдан уверяет: уже неоднократно предоставляли эти документы по запросу на публичную информацию. (В частности, устав УПЦ с изменениями 2022 года, выписка из протокола Госкомитета по делам религий 1999 года — изменения в устав Украинской православной церкви, а также копия Грамоты, изданной патриархом Русской православной церкви Алексием II в октябре 1990 года.)

Елена Богдан обеспокоена ситуацией, когда религиозное объединение не публикует документы на собственном сайте. Фактически возникает ситуация, когда орган государственной власти, а не сама УПЦ, сообщает о статусе церкви, и это неправильно.

Также глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести объясняет: в Украине религиозное объединение состоит из многих юридических лиц. То есть ни Украинская православная церковь, ни Православная церковь Украины или любые другие — не являются одним юридическим лицом.

Религиозное объединение представляет религиозный центр, который, по сути, и является юридическим лицом. Для Украинской православной церкви таким центром является Киевская митрополия.

И здесь, согласно документам, все ясно: никакой связи с Русской православной церковью нет.

— Документом, в котором была указана связь с РПЦ, был устав религиозного объединения в целом, который, соответственно, не касается конкретного юридического лица. Такой устав, по результатам Собора (27 мая 2022 года), в новой редакции был нам представлен. И все тезисы, которые определяли отношения подчинения и зависимости, были из него убраны. К примеру, убрано то, что предстоятель УПЦ является членом Синода. Также убрали тезис, что УПЦ входит в состав РПЦ, – рассказала она.

Но юридические связи и организационные отношения УПЦ и РПЦ – не самое сложное в этой ситуации. Значительно сложнее вопросы канонические, и решить их внутри Украины невозможно, считает Елена Богдан.

— Разорвать каноническую связь с РПЦ – значит фактически потерять каноническую связь с другими поместными церквями. Каноническая связь была сохранена через грамоту Алексия II, согласно которой УПЦ является независимой и самостоятельной в своем управлении. Там высказано пожелание, что УПЦ руководствуется решениями архиерейского Собора РПЦ. Но само пожелание – не императив. На русском это звучит как “мы уповаем”.

И дальше грамота Алексия II констатирует, что связь с другими поместными церквями осуществляется через РПЦ. Мы давали запрос на Митрополию с просьбой разъяснить: какое, собственно, измерение, организационное, коммуникационное, имеет эта связь с другими поместными церквями. Ответ заключался в том, что коммуникация сейчас осуществляется напрямую. То есть УПЦ сейчас не осуществляет согласования или координацию с РПЦ, рассказала Богдан.

Согласно документам, на сегодняшний день определенные организационные отношения, зависимости, подчинения прекращены.

В то же время каноническая связь с другими поместными православными церквями через Русскую православную церковь оставлена. Но коммуникация с поместными церквями не координируется с РПЦ, добавляет Елена Богдан.

– УПЦ официально сообщила, что она больше не осуществляет координацию своей деятельности с РПЦ. Вместе с тем понятно, что с точки зрения Вселенского православия возникает вопрос: все же УПЦ в составе РПЦ, или нет? То есть есть разница между организационной интерпретацией этой ситуации и канонической, — пояснила она.

Если говорить о зависимости и подчинении Украинской православной церкви от Русской православной церкви — на сегодняшний день у нас нет оснований считать, что такие отношения существуют.

Религиоведы обращают внимание, что официальное провозглашение независимости церкви, а в данном случае Украинской православной церкви, предусматривает проведение и специальной церемонии.

По мнению Елены Богдан, УПЦ церимониальное действие провела — было обращение по результатам Собора 27 мая этого года.

Но это положительное событие было омрачено частью обращения, где содержались негативные тезисы про ПЦУ.

Возвращаясь к событиям внутри Украины и возбужденных СБУ уголовных производств против духовенства Украинской православной церкви, Богдан отмечает: государство должно реагировать на все случаи коллаборации, независимо от того, это осуществляет светское лицо или духовное.

Говоря о коллаборации, важно понимать контекст, ведь Российская Федерация и ее спецслужбы всегда уделяли особое внимание именно Украинской православной церкви. В УПЦ сейчас самая большая сеть ячеек в Украине.

– В своей риторике Путин пытался использовать оправдание оккупации ситуацией с УПЦ. С точки зрения российской пропаганды, для них важно и выгодно показать, что вот, мы “освободили” духовенство УПЦ. Поэтому никакое другое духовенство не оказывается под таким безумным давлением, когда начинается взаимодействие с оккупационными властями. РФ пытается оправдывать свое вторжение нарративами притеснений Русской православной церкви, представленной Украинской православной церковью в Украине, — рассказала Богдан.

Чтобы лучше понимать нынешнюю ситуацию, необходимо знать историю возникновения Украинской православной церкви, обращает внимание председатель Госслужбы по этнополитике и свободе.

— Украинская православная церковь структурно предстала из экзархата Русской православной церкви в Украине, который здесь функционировал в советское время. Любое религиозное объединение в советское время было под очень жестким наблюдением спецслужб. По сути, архиереи не назначались без их согласия. Поскольку УПЦ была самым большим религиозным объединением — то, конечно, там и было сосредоточено больше всего внимания спецслужб, — пояснила она.

Не называя конкретных имен или фамилий, Елена Богдан приводит очень яркий пример религиозной среды и состояния церкви в советское время.

— Когда Украина обрела независимость в 90-х годах, началась более открытая коммуникация. Религиозные объединения стали чувствовать себя свободнее. Из вынужденного подпольного существования начала выходить Украинская греко-католическая церковь. Возникали даже ситуации, когда некоторые узники совести, которые в советские времена попадали в лагеря, вдруг в определенном архиерее узнавали человека, проводившего им допрос в свое время, — сказала она.

Богдан считает: нужно время, и должен состояться процесс разъединения этих спецслужб и религиозных объединений.

— Учитывая заинтересованность ФСБ именно в Украинской православной церкви, и в том, чтобы позиционировать УПЦ именно как РПЦ, и что это определенная зона “русского мира”, понятно, что этому объединению сложнее, и там есть определенные повышенные риски. Но они не должны нас сделать слепыми к тому факту, что когда началось полномасштабное вторжение, ряд верующих УПЦ пошли добровольцами на фронт. Ряд священников УПЦ благословили верующих идти на фронт. В храмах УПЦ молятся о победе Украины. И об этом тоже важно помнить, – заметила она.

Идея запретить Украинскую православную церковь, приняв соответствующий закон, ныне точно не самый лучший вариант. Это может повлечь за собой конфликты и дестабилизировать ситуацию в Украине, уверяет Елена.

Следует применять мировую практику по запрету деятельности религиозных объединений. Согласно ей, проблемы нужно решать индивидуальной ответственностью.

– Ситуация вокруг этого религиозного объединения указывает на то, что нужна индивидуальная ответственность за случаи коллаборации. Для того чтобы запретить все религиозное объединение — нужно доказать в установленном порядке, что оно функционирует вовсе не как религиозное объединение, а, скажем, как сеть вражеской пропаганды.

Или же показать, что происходят определенные системные вещи, вредящие интересам государства, интересам общества. Если нет таких показаний — ответственность должна быть индивидуальной, резюмировала Елена Богдан.

Фото: ГЭСС