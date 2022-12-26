Из-за внутренней борьбы в руководстве РФ в четвертый раз сменяет командующего западным ВО — ГУР
В России почти за месяц дважды сменили командующего западным ВО. На этот раз им стал Евгений Никифоров.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины.
Армия противника который раз проводит ротацию в высшем командовании. С должности предшественника Никифорова Сергея Кузовлева сняли спустя почти месяц после назначения.
Пока Никифоров находится на командном пункте группировки войск Запад в Богучаре Воронежской области.
Формальная причина увольнения Кузовлева, якобы провал подготовки наступления на Лиманском направлении. Однако, по данным украинской разведки, это лишь проявление внутриполитической борьбы в руководстве России.
— Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве России – человека с орбиты Шойгу-Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина-Пригожина, — отмечают в разведке.
В то же время Никифоров стал четвертым командующим западным ВО с начала полномасштабной войны.
Что известно о Никифорове:
- 1991 год — окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище.
- 2012 год — военная академия генерального штаба ВС РФ.
- 2016 год — 20-й гвардейской армией западного ВО.
- 2017 год — командующий 58 общевойской армией южного ВО.
- 2019 год — заместитель командующего войсками западного ВО.
- 2021 год — командующий группировкой войск в САР.
Фото: ГУР