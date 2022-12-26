Декабрь, 26 в 20:01

В России почти за месяц дважды сменили командующего западным ВО. На этот раз им стал Евгений Никифоров.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины.

Армия противника который раз проводит ротацию в высшем командовании. С должности предшественника Никифорова Сергея Кузовлева сняли спустя почти месяц после назначения.

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Пока Никифоров находится на командном пункте группировки войск Запад в Богучаре Воронежской области.

Формальная причина увольнения Кузовлева, якобы провал подготовки наступления на Лиманском направлении. Однако, по данным украинской разведки, это лишь проявление внутриполитической борьбы в руководстве России.

— Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве России – человека с орбиты Шойгу-Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина-Пригожина, — отмечают в разведке.

В то же время Никифоров стал четвертым командующим западным ВО с начала полномасштабной войны.

Что известно о Никифорове:

1991 год — окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище.

2012 год — военная академия генерального штаба ВС РФ.

2016 год — 20-й гвардейской армией западного ВО.

2017 год — командующий 58 общевойской армией южного ВО.

2019 год — заместитель командующего войсками западного ВО.

2021 год — командующий группировкой войск в САР.

Фото: ГУР