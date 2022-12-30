Декабрь, 30 в 14:23

После атак беспилотниками 26 и 29 декабря повреждений на российской авиабазе в Энгельсе не видно, однако РФ снизила там присутствие и активность самолетов.

Об этом сообщает The Drive со ссылкой на спутниковые снимки, полученные The War Zone.

Отмечено, что Москва в четверг, 29 декабря, заявила, что город Энгельс, в котором расположена ее авиабаза, был атакован беспилотником третий раз за этот месяц и второй раз за неделю.

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Однако спутниковые снимки не показывают явных повреждений базы, на которой находится 22 дивизия тяжелой бомбардировочной авиации, в составе которой эскадрилья истребителей Ту-95 Медведь (Bear-H) и эскадрилья сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160 (Blackjack).

– Хотя оба типа самолетов Россия использует в конфликте в Украине, особенно в последние месяцы для ударов по энергетической инфраструктуре, спутниковые снимки свидетельствуют о значительном снижении активности российской авиации дальнего радиуса действия в Энгельсе, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что снимки 29 декабря показывают, что неоднократные попытки Украины атаковать авиабазу, а также приход холодов, похоже, привели к значительному снижению активности. Так, по сравнению с 26-29 ноября, там присутствуют только 11 бомбардировщиков.

О снижении активности некоторых самолетов свидетельствует и недавний снегопад в Энгельсе.

— Явных повреждений после возможных украинских атак на объект 26 и 29 декабря не видно, но, уменьшая присутствие самолетов и устанавливая новые защитные барьеры, Россия, похоже, пытается смягчить постоянную угрозу для своих бомбардировщиков, размещенных на базе, — добавляет издание.

Впервые об атаке беспилотника на российскую авиабазу сообщалось 5 декабря. Тогда было повреждено несколько стратегических бомбардировщиков Ту-195.

Утром 26 декабря взрывы на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области прогремели во второй раз. Согласно неофициальным данным, тогда были повреждены по меньшей мере пять самолетов, есть погибшие и раненые, разрушена диспетчерская башня. Официального подтверждения данной информации нет.

Позже 29 декабря произошла новая атака на авиабазу.

Джерело: The Drive

Фото: PLANET LABS INC