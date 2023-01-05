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Факты / Світ / Росія

РФ пытается предотвратить массовый выезд мужчин призывного возраста и продолжает мобилизацию — Генштаб

Юля Захарченко, редактор ленты
Окупант з армії РФ в Україні
Фото: Getty Images

Военно-политическое руководство Российской Федерации пытается предотвратить массовый выезд мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе текущего года.

В Генеральном штабе ВСУ не исключают вероятность полного запрета пересечения государственной границы России мужчинам призывного возраста.

В то же время в Генштабе отмечают, что враг продолжает осуществлять мероприятия по мобилизации для поддержания наступательного потенциала и пополнения потерь армии РФ в Украине.

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РФ также проводит принудительную паспортизацию населения на временно оккупированных территориях Луганской области, добавляют в Генштабе ВСУ.

В частности, оккупационные банковские учреждения региона требуют для оформления платежных карточек паспорта Российской Федерации.

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Источник: Генштаб ВСУ
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