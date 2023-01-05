ВСУ устраивают ад оккупантам в Украине: россияне мечтают сбежать на войну в Сирию — перехват

Январь, 05 в 17:56

Воины Вооруженных сил Украины устраивают ад для российских захватчиков, поэтому оккупанты мечтают сбежать на войну в Сирию. Об этом свидетельствует перехваченный Службой безопасности Украины новый телефонный разговор российского десантника с женой.

В СБУ отмечают, что имея опыт в сирийской войне, захватчик рассчитывал на легкие победы в Украине. Однако когда он попал под “раздачу” ВСУ на Запорожском направлении, то понял свою ошибку.

Сейчас смотрят

— Иванычу хорошо — в Сирию поедет. Он и еще один. Поедут под Рязань на учения, на саперов. И поедут в Сирию, — отмечает российский десантник.

В то же время ему вместе с остатками восточного военного округа РФ придется простоять украинским защитникам. Сам российский десантник признает, что разведка РФ совсем не работает, а воины ВСУ имеют лучшую экипировку и вооружение.

— Нас просто бросают против артиллерии, пехоты… Нам сказали: в село зашли около 20 человек. Заехать надо, выбросить их. Мы поехали, а там четыре танка и пехотных много… мы даже до села не смогли доехать, нас разбили по дороге. Второго батальона вообще уже не существует. У нас от штатной роты 20 человек осталось, — признается захватчик.

Служба безопасности Украины напоминает, что российские военные еще имеют шанс на спасение. Нужно позвонить на линию СБУ по телефону +38(093)688-68-88, где солдаты РФ получат подробную инструкцию, как безопасно сдаться в плен и вернуться домой.