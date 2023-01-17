Пригожин ведет себя, как враг: в Кремле растет критика владельца ЧВК Вагнера — ISW

Январь, 17 в 10:17

В Кремле продолжают отрицать заявления основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что его наемники участвовали в операции в районе Соледара Донецкой области.

В частности, российский диктатор Владимир Путин публично приписал так называемые успехи на передовой ведомству Шойгу, и сделал он это, вероятно, намеренно, чтобы подорвать влияние Пригожина в российском информационном пространстве, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

— Путин, возможно, стремился продемонстрировать, что он сохраняет контроль над традиционными российскими СМИ, тогда как Пригожин продолжает наращивать аудиторию в Telegram и других социальных сетях, — говорят эксперты.

По их словам, Минобороны России, в свою очередь, в сводках о боях вокруг Бахмута, вероятно, намеренно исключило упоминание о вагнеровцах.

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В то же время спикер Кремля Песков попытался опровергнуть сообщения о конфликте между Пригожиным и Минобороны России, заявив 16 января, что он является “продуктом информационных манипуляций”.

— Однако Песков добавил, что хотя большинство таких манипуляций исходят от “врагов” России, у Кремля есть “друзья”, которые также ведут себя подобным образом. Заявление Пескова, возможно, было негласно направлено на Пригожина, чья критика российского МО становится все более дерзкой, — отмечают в ISW.

В ответ на это заявление Пригожин “продолжил свою тактику использования намеренно расплывчатых сообщений для того, чтобы вызвать больше дискуссий в российском информационном пространстве, что в конечном итоге направлено на подрыв доверия к Минобороны РФ и Путину”, считают американские аналитики.

В районе Бахмута и Соледара сейчас идут самые ожесточенные бои. Российские войска и наемники ЧВК Вагнера атакуют позиции ВСУ круглосуточно.