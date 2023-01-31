Январь, 31 в 7:42

Аналитики Института изучения войны (ISW) видят ряд признаков, указывающих на то, что в России идет подготовка ко второй волне мобилизации.

В первую очередь эксперты обратили внимание на заявление главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова от 28 января.

В тот день Картаполов сообщил, что комитет рассматривает более 20 законов по отсрочке от мобилизации, в частности, для многодетных семей и семей, где есть дети с инвалидностью.

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Кроме того, в одном из источников появилась информация, что в Острове Псковской области РФ пытаются вербовать на контрактную службу безработных.

В другом источнике говорилось, что мобилизационные отделы вузов Санкт-Петербурга, а также Омской и Владимирской областей потребовали от студентов предоставить военно-учетные данные.

Такие требования, отмечают в ISW, были предусмотрены подготовкой ко второй волне мобилизации в феврале 2023 года.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 342-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW

Фото: ГУР Минобороны