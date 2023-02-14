Больше не ЧВК Вагнера. В России вербовать заключенных начало Минобороны — CNN

Февраль, 14 в 16:01

Заключенных в России на войну в Украине начало вербовать Минобороны страны-агрессора, хотя раньше это делала террористическая организация Вагнера.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на самих заключенных и ГУР Минобороны Украины.

Сообщается, что 9 февраля владелец Вагнера Евгений Пригожин прекратил вербовку заключенных для участия в боевых действиях. Причина такого решения не названа.

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Представитель украинской разведки Андрей Усов подтвердил CNN, что недавно захваченные украинскими силами пленные заявили, что они непосредственно наняты министерством РФ.

— Они подчеркивают, что они не ЧВК Вагнера, что их официально пригласило Министерство обороны, — сказал Усов.

По его словам, это “эхо внутренних распрей среди российского военного руководства”. Он отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и новый руководитель оккупационных войск в Украине Валерий Герасимов создают ресурс заключенных, которым они могут напрямую управлять через собственные частные компании министерства.

По словам Усова, в министерстве пока меньше осужденных, но их “будут использовать так же… как пушечное мясо”, как это делает Вагнер.

Телеканал CNN поговорил с несколькими заключенными из подразделения 08807. Все они говорят, что работают непосредственно на Минобороны России.

Некоторые имели документы с направлением в часть террористической организации “ЛНР”, которая подчинена Минобороны РФ. Подразделение 08807 было переброшено в октябре на передовую в районе Соледара для штурма украинских позиций, но понесло катастрофические потери.

В то же время, учитывая некоторые свидетельства источников телеканала, заключенных продолжают казнить за “провинности” так же, как это делали боевики Вагнера.

Журналисты приводят расшифровку голосового сообщения заключенного Виктора Севальнева. Большинство его “сослуживцев” погибли во время штурма фабрики под Соледаром.

– Меня ведут на расстрел. Я потерял там много людей. Помните об этом: не посылайте сюда больше людей. Хватит, они хотят нас всех убить, – сказал Севальнев жене в своем последнем голосовом сообщении.

Перед этим он писал жене о своих опасениях, что чиновники Минобороны РФ скоро заберут его с больничной койки и казнят. Через несколько дней его тело вернули жене в Москву в закрытом гробу.

Сотрудник украинской разведки подтвердил CNN, что заключенные, недавно захваченные украинскими войсками, заявили, что они работают непосредственно на министерство.

12 февраля депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер опубликовал текст письма, написанного, как утверждается, Пригожиным. В нем тот пишет, что его и организацию “полностью отстранили” от вербовки заключенных в российских колониях, сообщает российское издание 7х7.

Среди перечисленных причин отстранения Вагнера от вербовки заключенных Пригожин указал, что “определенное количество околовоенных функционеров решило, что если они будут набирать заключенных, то смогут прославиться, как ЧВК Вагнера”.

Пригожин не написал, кто отстранил его от вербовки осужденных, но посоветовал Вегнеру обратиться в Минобороны.