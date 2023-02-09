Россия потеряла более 20 своих генералов в войне против Украины — японская разведка

Февраль, 09 в 11:56

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли более 20 российских генералов.

Об этом пишет Nikkei со ссылкой на разведданные японских военных.

– Британские СМИ сообщили в июне, что было убито более 10 генералов РФ. Япония оценивает общее число погибших в более 20, опираясь на разведывательные данные, собранные в сотрудничестве с США и Европой, — говорится в сообщении.

Японский генерал в отставке, бывший начальник штаба Сухопутных сил Киефуми Иват назвал это число “невероятно высоким”. Так, например, в США почти не было случаев гибели в бою офицеров столь высокого ранга.

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Он также отмечает, что смерть генерала ослабляет боевой дух солдат.

Японский генерал объясняет такое количество убитых генералов преимуществом украинцев в кибервойне, что позволяет узнавать местонахождение военачальников, а также российской тактикой отправки генералов на фронт.

Кроме того, Иват считает, что “в двух восточных регионах могут находиться информаторы, которые передают информацию Украине”.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 135 тыс. своих военных.

Источник: Nikkei