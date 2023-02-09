Россия потеряла более 20 своих генералов в войне против Украины — японская разведка
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли более 20 российских генералов.
Об этом пишет Nikkei со ссылкой на разведданные японских военных.
– Британские СМИ сообщили в июне, что было убито более 10 генералов РФ. Япония оценивает общее число погибших в более 20, опираясь на разведывательные данные, собранные в сотрудничестве с США и Европой, — говорится в сообщении.
Японский генерал в отставке, бывший начальник штаба Сухопутных сил Киефуми Иват назвал это число “невероятно высоким”. Так, например, в США почти не было случаев гибели в бою офицеров столь высокого ранга.
Он также отмечает, что смерть генерала ослабляет боевой дух солдат.
Японский генерал объясняет такое количество убитых генералов преимуществом украинцев в кибервойне, что позволяет узнавать местонахождение военачальников, а также российской тактикой отправки генералов на фронт.
Кроме того, Иват считает, что “в двух восточных регионах могут находиться информаторы, которые передают информацию Украине”.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 135 тыс. своих военных.
Источник: Nikkei