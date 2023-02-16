Февраль, 16 в 12:07

За последнюю неделю после относительно умеренной активности Россия увеличила количество вылетов авиации.

По наблюдению разведки Минобороны Великобритании, воздушная активность ориентировочно соответствует среднесуточному показателю с лета 2022 года.

Воздушно-космические силы РФ продолжают развертывать такое же количество самолетов для поддержки своих операций в Украине, как и в течение многих месяцев.

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В свою очередь, добавляют британские разведчики, в целом российская авиация продолжает значительно отставать в войне.

А все потому, что воздушно-космические силы РФ ограничены постоянной высокой угрозой со стороны украинской противовоздушной обороны.

Добавляет сложности и рассредоточенное базирование из-за угрозы ударов по российским аэродромам.

– Российские боевые самолеты действуют почти исключительно над контролируемой Россией территорией, что мешает им эффективно выполнять свою ключевую ударную роль, – констатируют в разведке Минобороны Великобритании.

В то же время, несмотря на значительные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину, парк самолетов РФ предположительно насчитывает около полутора тысяч суден вместе с экипажами.

Однако в британской разведке считают маловероятным, что Воздушно-космические силы РФ готовятся к резкому расширению воздушной кампании.

Причина кроется в том, что при текущих обстоятельствах на поле боя это стало бы причиной неоправданных потерь самолетов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 358-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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