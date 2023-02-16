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Факты / Світ / Росія

Необходимо провести депутинизацию в России — глава Мюнхенской конференции

Илья Нежигай, редактор ленты
президент Росії володимир путін
Фото: Getty Images

В России должна пройти “депутинизация”, прежде чем говорить о возрождении германо-российских отношений.

Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген 16 февраля.

По ее мнению, этот термин создан подобно денацификации, проведенной странами-союзниками после поражения Германии во Второй мировой войне и краха нацистского режима.

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— Я использую термин “депутинизация”, потому что эта страна полностью на стороне Путина, — сказал бывший посол ООН в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности.

Лидер Кремля Владимир Путин является правителем, который принимает все решения в России, добавил Хойсген.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности должна начаться 17 февраля и продлится до 19 февраля. Мероприятие пройдет в Германии.

Уже известно, что чиновников из России не пригласили на Мюнхенскую конференцию. Отмечается, что для мировых лидеров, которые примут участие в конференции, приоритетом будет война в Украине.

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Источник: Tagesschau

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