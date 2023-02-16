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Факты / Україна

Зеленского пригласили на онлайн-саммит G7 24 февраля – СМИ

Анастасия Гевко, редактор ленты
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Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласил президента Владимира Зеленского к участию в онлайн-саммите Большой семерки 24 февраля. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщает издание Kyodo.

Аналогичная запланированная на 24 февраля виртуальная встреча лидеров Большой семерки в 2022 году прошла 22 февраля.

Тогда ее участники договорились ввести жесткие санкции в отношении руководства Российской Федерации.

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Кроме прочего, онлайн-саммит призван подготовить очную встречу G7, которая состоится в Хиросиме в мае.

Источник отмечает, что Зеленский готов рассмотреть возможность приехать в Хиросиму, если Япония как организатор пригласит его принять участие в саммите.

Издание пишет, что среди тем обсуждения на будущем онлайн-саммите – продолжение поддержки Украины, новые санкции против РФ и вопросы стабилизации мирового энергетического рынка, что продолжает преодолевать кризис в результате российского вторжения в Украину.

Ранее уже объявили, что министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси планирует пригласить своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу на встречу министров Большой семерки в Мюнхене 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

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Источник: Kyodo

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