Февраль, 21 в 19:38

На этой неделе против Российской Федерации будет объявлен новый пакет санкций со стороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщил президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве во вторник, 21 февраля.

Санкции будут касаться, в частности, граждан России.

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— Нужно, чтобы Россия заплатила цену за свои преступления. Будут объявлены новые санкции вместе с нашими международными партнерами. Все, кто ответственен за эту войну, будут наказаны за преступления, совершенные россиянами. Защита свободы — это вопрос не одного года или периода. Это всегда важно, — сказал Байден.

Во время речи Байден обратился к россиянам и сказал, что заявления президента РФ Владимира Путина об угрозе со стороны Запада и США являются не более чем ложью.

— Я хочу обратиться к российскому народу: США и европейские страны не хотят уничтожить Россию. Мы не планируем нападать на Россию, захватывать Россию, как Путин сказал сегодня. Мы хотим жить в мире. Мы не ваши враги, — сказал он.

Президент Америки подчеркнул, что от современной России зависит окончание войны.

— Эта война не вызвана необходимостью, это трагедия. Эту войну выбрал Путин. Она началась по его желанию. Он может закончить эту войну в любой момент, ему достаточно сказать одно слово. Если Россия остановит свое вторжение, война закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться — это будет концом Украины. Поэтому мы будем помогать Украине защищать себя, — сказал он.

Американский лидер заверил, что Соединенные Штаты “делают все необходимое, чтобы Россия заплатила высокую цену”.