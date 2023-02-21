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Байден обратился к россиянам: Каждый новый день войны – это выбор Путина

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Джо Байден

В своем выступлении в Варшаве американский президент Джо Байден обратился к народам России.

Он заверил, что США и страны Европы не хотят уничтожить или взять под контроль Российскую Федерацию.

— Запад не намерен нападать на Россию, как заявляет Путин. А миллионы россиян желают жить в мире с соседями. Эта война никогда не была нужна, это трагедия. Путин избрал эту войну. Каждый новый день войны – это его выбор. Он может остановить ее своим словом, — подчеркнул президент США.

Байден добавил, что Украина не может просто перестать защищаться.

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— Если Россия прекратит вторжение в Украину, это остановит войну, но если Украина перестанет защищаться, это будет означать конец Украины.

Именно поэтому США и другие государства мира обеспечивают ее обороноспособность, объяснил президент США.

— Поэтому коалиция поставляет ей артиллерию, танки и ПВО, — подытожил Байден.

В начале своего обращения Байден вспомнил свой визит в Украину, состоявшийся накануне. Он отметил, что Киев стоит, он силен и свободен как никогда.

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Скриншот: The Telegraph

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