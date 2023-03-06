Россия успешно обходит международные санкции, закупая технологии для войны — Bloomberg

Март, 06 в 8:34

Россия, вероятно, успешно обходит санкции Европейского Союза и стран Группы семи, чтобы получать полупроводники и другие технологии, которые необходимы для войны против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

Отмечается, что российский импорт в целом в значительной степени вернулся к довоенному уровню 2020 года, а анализ торговых данных позволяет предположить, что современные чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других союзных странах, поставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

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После начала полномасштабного вторжения ЕС и страны G-7 ввели несколько раундов санкций против России, пытаясь ослабить ее военную машину и подорвать экономику. Данные свидетельствуют о том, что реальное влияние в некоторых отраслях пока не соответствует ожиданиям чиновников.

— Просто поставить подпись под новыми санкциями недостаточно. Правительствам сейчас нужны механизмы принуждения, — сказал Дэниел Таннебаум, руководитель глобальной практики борьбы с финансовыми преступлениями в консалтинговой фирме Oliver Wyman.

Европейский Союз 25 февраля ввел десятый санкционный пакет против России. Санкции коснутся 87 физических и 34 юридических лиц.