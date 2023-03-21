Март, 21 в 14:49

За год войны Китай продал России беспилотников и запчастей к ним на сумму более 12 млн долларов.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на информацию из российской таможни, полученную от стороннего источника.

Сложно сказать, имели ли те китайские беспилотники американские компоненты, ведь это бы нарушало американское законодательство.

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В Россию поставляли продукцию DJI, самого известного в мире производителя дронов, и ряда меньших компаний. Чаще всего это делали через мелких посредников и экспортеров.

Вероятно, что официальные продажи являются лишь частью значительно большего потока технологий через неофициальные каналы и другие дружественные России страны, такие как Казахстан, Пакистан и Беларусь.

Результатом является бесперебойная поставка новых беспилотников в Россию, которые впоследствии попадают на линию фронта.

Издание отмечает, что для России пополнение запасов даже самых простых дронов стало столь же важным, как и артиллерийские снаряды и пули.

В военном, дипломатическом и экономическом плане Пекин становится все более важной опорой для России. Китай остается одним из крупнейших покупателей российской нефти, а это помогает финансировать российскую войну.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву является дипломатическим прикрытием для России, которая продолжает совершать военные преступления.