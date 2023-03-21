Март, 21 в 8:45

Лидер Китая Си Цзиньпин предложил российскому диктатору Владимиру Путину более сдержанное видение российско-китайских отношений, чем то, которого ожидал глава Кремля.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

— Си и Путин во время встречи 20 марта расхваливали прочность китайско-российских отношений, но в статьях, опубликованных 19 марта, предложили разные толкования масштаба будущих отношений, — говорится в сообщении.

Так, в своей статье Путин утверждал, что Россия и КНР “строят партнерство для формирования многополярного мирового порядка вопреки коллективному стремлению доминирования Запада и политике двойного сдерживания США против Китая и РФ”.

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В то же время Си сосредоточился на представлении Китая как стороннего посредника в войне России против Украины, чей план переговоров “отражает единство взглядов мирового сообщества по преодолению украинского кризиса”.

Аналитики отмечают, что отказ Си явно объединить Китай с Россией в предполагаемом Путиным геополитическом конфликте с Западом является заметным отходом от провозглашенного Китаем “безграничного партнерства” с РФ, которое предшествовало началу российского вторжения в Украину.

— Риторика Си предполагает, что он не склонен в полной мере предоставлять России экономическую и политическую поддержку, в которой она нуждается, чтобы преодолеть неудачи в Украине, — указывает ISW.

Специалисты добавляют, что Путин и Си предложили несколько схожие видения усиления китайско-российского экономического партнерства, и вполне вероятно, что они подпишут торгово-экономические соглашения, некоторые из которых будут направлены на облегчение схем уклонения от санкций.

— Си также предложит более конкретное предложение по урегулированию войны путем переговоров, хотя пока неясно, что будет предусматривать его предложение и насколько Кремль воспримет его. Непонятными также остаются перспективы поставок Китаем в РФ военной техники, — подытожили в Институте изучения войны.

Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта начал свой визит в Москву, он продлится до 22 марта. Это первый государственный визит китайского лидера в Россию за четыре года.