Путин не получил от Си Цзиньпина гарантий всеобъемлющего партнерства — ISW

Март, 22 в 10:38

По итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в Москве российский диктатор Владимир Путин не получил всеобъемлющего двустороннего партнерства, на которое надеялся, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

— Путин не смог обеспечить двустороннее партнерство с Китаем без ограничений, на которое он, вероятно, надеялся. Путин и Си подписали совместное заявление РФ и КНР об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества, вступающего в новую эру 21 марта, — отмечают они.

По мнению аналитиков, обязательства, взятые Си и Путиным, “были заметно однобокими”, указывая на то, что китайский лидер соглашается на более сдержанную версию российско-китайских отношений.

По их словам, Си похвалил Путина, подтвердил преданность Китая РФ в Совбезе ООН и усилил позицию КНР по “политическому урегулированию” войны в Украине, но не пошел дальше этих заявлений, более того — даже не обмолвился о намерениях оказывать поддержку России в войне, “кроме расплывчатых дипломатических заверений, что, вероятно, является шагом назад по сравнению с тем, чего Путин надеялся добиться в ходе переговоров”.

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В ISW считают, что Путину, вероятно, не удалось заручиться именно тем партнерством, в котором он нуждается, в то же время он назвал эти переговоры “очень содержательными”.

— В такой риторике заметно не хватает формулировок, которые обычно используются в дипломатических заявлениях, указывающих на то, что обе стороны достигли окончательных и предметных договоренностей, — подытожили аналитики.

Ранее западные СМИ писали, что после визита в Москву, который заканчивается сегодня, 22 марта, лидер КНР Си Цзиньпин может позвонить Владимиру Зеленскому.