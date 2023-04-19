Разведка Британии назвала два приоритетных направления дезинформации РФ
Приоритетными направлениями российской дезинформации почти наверняка является дискредитация украинского правительства и сокращение международной поддержки Украины.
Об этом 19 апреля сообщили в разведке Минобороны Великобритании.
В оборонном ведомстве отмечают, что еще с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия систематически использовала информационные операции как главный элемент своей стратегии.
Кремль, отмечают британские разведчики, культивирует многочисленные каналы и прокси-серверы для распространения дезинформации, где специально создается и распространяется ложная или манипулятивная информация.
Одним из компонентов российской дезинформации является “отмывание нарративов”.
“Отмытые” фейки сперва из прокси-серверов или непроверенных источников продвигаются в социальные сети, а уже оттуда попадают в СМИ.
Манипулятивные нарративы затем распространяют, в том числе, и российские актеры.
Таким образом, объясняют в разведке Минобороны Великобритании, скрывается источник информации, чтобы РФ было легче дистанцироваться от сообщения.
После этого Кремль продвигает обманчивые фрагменты нарратива, маскируя при этом свой интерес.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 420-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Ministry of Defence
Фото: сайт президента России