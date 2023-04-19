Приоритетными направлениями российской дезинформации почти наверняка является дискредитация украинского правительства и сокращение международной поддержки Украины.

Об этом 19 апреля сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

В оборонном ведомстве отмечают, что еще с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия систематически использовала информационные операции как главный элемент своей стратегии.

Кремль, отмечают британские разведчики, культивирует многочисленные каналы и прокси-серверы для распространения дезинформации, где специально создается и распространяется ложная или манипулятивная информация.

Одним из компонентов российской дезинформации является “отмывание нарративов”.

“Отмытые” фейки сперва из прокси-серверов или непроверенных источников продвигаются в социальные сети, а уже оттуда попадают в СМИ.

Манипулятивные нарративы затем распространяют, в том числе, и российские актеры.

Таким образом, объясняют в разведке Минобороны Великобритании, скрывается источник информации, чтобы РФ было легче дистанцироваться от сообщения.

После этого Кремль продвигает обманчивые фрагменты нарратива, маскируя при этом свой интерес.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 420-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: сайт президента России

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.