Угрожают депортацией. В РФ планируют мобилизовать мигрантов из Центральной Азии

Чтобы восстановить свои силы из-за колоссальных потерь и снизить уровень напряжения в обществе, в России начали давить на мигрантов из стран Центральной Азии и требовать от них участия в войне против Украины, угрожая депортацией.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

Российские власти идут двумя путями:

Первый — через военкоматы, это касается мигрантов, которые стали новоиспеченными владельцами российского паспорта. Практически сразу после получения паспорта им вручают повестку и уже во время общения с комиссаром угрожают, что лишат гражданства, если те будут избегать мобилизации.

Второй касается тех, кто еще не получил паспорт. Им обещают получение гражданства в кратчайшие сроки, если те пойдут в ряды ВС РФ. В то же время если они отказывают — угроза депортации.

– Одна из причин такого решения — это недовольство семей российских военнослужащих относительно задержек выплат за погибших, – говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, мобилизация мигрантов призвана успокоить этнических россиян относительно новых волн призыва. Таким образом Кремль продолжает стратегию использования в качестве “пушечного мяса” жителей бедных регионов.

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