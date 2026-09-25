Компания ArcelorMittal заявила о невозможности возобновления работы завода в Кривом Роге. Причиной стала ситуация с безопасностью и недавние российские удары по предприятию.

АрселорМиттал Кривой Рог полностью останавливает работу из-за ударов РФ

В то же время, компания планирует сохранить инфраструктуру АрселорМиттал Кривой Рог, чтобы после завершения войны можно было возобновить производство, говорится на сайте ArcelorMittal.

— С глубоким сожалением мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать АрселорМиттал Кривой Рог. С начала войны наш народ в Украине постоянно работал, чтобы шахты и завод продолжали работать. Мы обсуждаем будущее завода с правительством Украины и сосредоточимся на сохранении инфраструктуры, чтобы, когда, наконец, вернется мир, варианты возобновления производства оставались доступными, — отметил генеральный директор АрселорМиттал Кривой Рог Мауро Лонгобардо.

В течение последних пяти недель Россия совершила на предприятие четыре ракетных атаки.

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В то же время завод уже приостанавливал работу 16 августа из-за удара РФ.

В ночь на 12 сентября РФ снова нанесла удар по комбинату АрселорМиттал Кривой Рог, в результате чего погибли двое работников подрядной организации, а двое сотрудников получили ранения.

Последний удар по предприятию произошел 21 сентября. В результате этих атак погибли пять сотрудников, еще 17 получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщили в компании. Производственные мощности завода значительно повреждены.

Из-за остановки предприятия в Кривом Роге ArcelorMittal ожидает около $1 млрд неденежных убытков от обесценивания имущества, производственных мощностей и оборудования.

Справка. АрселорМиттал Кривой Рог – крупнейшее предприятие горно-металлургического комплекса Украины с полным циклом производства от добычи руды до готового металлопроката.

В 2025 году в Украине доля выплавки стали составляла 23%, а производства проката – 24%.

Фото: ArcelorMittal

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