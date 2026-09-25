В октябре 2026 года украинские семьи с детьми могут получать разные виды государственной поддержки. Одни выплаты назначают после рождения ребенка, другие зависят от возраста ребенка, доходов семьи или ее статуса.

Факты ICTV рассказывают, какие выплаты на детей действуют в октябре 2026 года, кому они предназначены и сколько можно получить.

Помощь при рождении ребенка

С 1 января 2026 года помощь при рождении ребенка составляет 50 тыс. грн. Ее выплачивают единовременно.

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Получить такие выплаты на детей в 2026 году может один из родителей или опекун, с которым ребенок постоянно проживает. Если родилось двое или больше детей, выплату назначают на каждого ребенка отдельно.

Важно, что новый размер касается детей, рожденных с 1 января 2026 года. Для детей, которые родились до этой даты, действуют прежние правила.

Социальные выплаты на детей до одного года

В 2026 году родители или другие законные представители могут получать ежемесячную помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года.

Размер выплаты составляет 7 тыс. грн в месяц. Если речь идет о ребенке с инвалидностью, сумма увеличивается до 10,5 тыс. грн. Право на эту помощь имеют также семьи, в которых на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год.

Помощь в связи с беременностью и родами

Для женщин, которые не имеют страхования в системе общеобязательного государственного социального страхования, в 2026 году предусмотрена помощь в размере 7 тыс. грн в месяц.

Обычно выплату назначают за 126 календарных дней: 70 дней до родов и 56 после них. Если роды были осложненными или родилось двое или больше детей, послеродовой период составляет 70 дней.

Для женщин, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, помощь выплачивается за 180 календарных дней.

Пакунок малюка

В октябре продолжает действовать программа Пакунок малюка. Родители могут получить набор вещей для новорожденного или денежную компенсацию.

В 2026 году размер компенсации составляет 8 451 грн. Это три прожиточных минимума для детей до шести лет.

Нововведение 2026 года позволяет заказать Пакунок малюка еще до рождения ребенка, начиная с 36-й недели беременности.

Социальные выплаты на детей с 1 октября по программе єЯсла

Программа єЯсла предназначена для родителей или других законных представителей, которые после того, как ребенку исполнился год, вышли на работу на полный рабочий день.

В 2026 году выплата составляет 8 тыс. грн в месяц на каждого ребенка, а для ребенка с инвалидностью — 12 тыс. грн.

Помощь назначают с месяца, следующего за месяцем достижения ребенком одного года, и выплачивают до месяца, когда ребенку исполняется три года включительно.

Если обратиться в течение шести месяцев после возникновения права на выплату, ее могут начислить за предыдущий период в соответствии с установленными правилами.

Помощь одиноким матерям

Сумма помощи одиноким матерям не является одинаковой для всех. Ее рассчитывают в зависимости от доходов семьи и возраста ребенка.

Государство доплачивает разницу между прожиточным минимумом для ребенка и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека.

Максимально в 2026 году можно получить:

2 817 грн — на ребенка до шести лет;

3 512 грн — на ребенка от шести до 18 лет;

3 328 грн — на ребенка от 18 до 23 лет, если он учится по дневной или дуальной форме.

Алименты на детей

Минимальный гарантированный размер алиментов составляет половину прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В 2026 году это:

1 408,50 грн — для детей до шести лет;

1 756 грн — для детей от шести до 18 лет.

Верхняя граница алиментов составляет десять прожиточных минимумов: 28 170 грн для ребенка до шести лет и 35 120 грн для ребенка от шести до 18 лет.

Фактическую сумму определяют родители по договоренности или суд.

Выплаты на детей с 1 октября 2026 года под опекой или попечительством

Опекуны и попечители детей, оставшихся без родительского попечения, могут получать государственную помощь.

Максимальный размер в 2026 году составляет:

7 042,50 грн — на ребенка до шести лет;

8 780 грн — на ребенка от шести до 18 лет.

Для детей с инвалидностью максимальные суммы выше:

9 859,50 грн — до шести лет;

12 292 грн — от шести до 18 лет.

Если ребенок уже получает пенсию, алименты, стипендию или некоторые другие выплаты, помощь опекуну могут уменьшить на сумму таких поступлений.

Выплаты на детей с 1 октября 2026 года: помощь детям с инвалидностью

Государственная социальная помощь детям с инвалидностью продолжает выплачиваться и в октябре.

Ее размер зависит от возраста ребенка, установленной инвалидности и права на надбавку по уходу. В 2026 году базовый размер, указанный в правилах расчета, составляет 1 816,50 грн, но фактическая выплата может быть выше в зависимости от конкретной ситуации.

Выплаты многодетным семьям с 1 октября

Многодетные семьи получают 2 100 грн в месяц на третьего и каждого следующего ребенка.

Выплату назначают до месяца, в котором ребенку исполняется шесть лет включительно. Она не зависит от доходов или имущественного положения семьи.

При этом помощь не назначают, если семья уже получает базовую социальную помощь.

Помощь на детей со статусом ВПЛ

Дети со статусом внутренне перемещенных лиц могут получать 3 тыс. грн в месяц помощи на проживание.

С апреля 2026 года выплаты на детей-ВПЛ назначают независимо от дохода родителей. При этом семья должна соответствовать другим установленным требованиям, в частности по имущественному положению и фактическому проживанию ребенка.

Для других категорий ВПЛ размер помощи составляет 2 тыс. грн в месяц.

Муниципальная няня

Программа Муниципальная няня позволяет получить компенсацию за услуги по уходу за ребенком.

В 2026 году компенсацию рассчитывают исходя из почасового размера минимальной зарплаты — 52 грн в час, но не более чем за 165 часов ухода в месяц. Поэтому максимальная сумма компенсации составляет 8 580 грн в месяц. При этом она не может быть выше фактической стоимости услуг няни.

Программа предусмотрена для определенных категорий семей. В частности, во время военного положения ею могут воспользоваться родители ребенка до трех лет, если один из них является ВПЛ, а также отдельные семьи с детьми до шести лет в местностях, где невозможно обеспечить надлежащую работу детских садов.

50 тыс. грн для детей, которые вернулись в Украину

Среди выплат на детей во время войны в 2026 году — единовременная помощь в размере 50 тыс. грн. Ее могут получить дети, которые вернулись в Украину после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий.

Программа также распространяется на молодых людей в возрасте 18-23 лет, если во время депортации, принудительного перемещения или пребывания на ВОТ они были детьми.

Средства должны помочь семье обустроить ребенка после возвращения и способствовать его адаптации в Украине.

Какие выплаты на детей действуют в октябре 2026 года

Итак, выплаты на детей с 1 октября 2026 года охватывают несколько разных программ. Среди них:

помощь при рождении;

выплаты по уходу за ребенком до года;

єЯсла;

поддержка одиноких матерей;

помощь многодетным семьям;

выплаты детям-ВПЛ;

помощь детям под опекой;

программы для отдельных категорий детей.

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