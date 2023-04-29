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Путин поручил развивать производство дронов в России — ISW

Путин поручил развивать производство дронов в России — ISW
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин поручил своим чиновникам развивать отечественную беспилотную промышленность в рамках мобилизации российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, 28 апреля Путин посетил предприятие по производству беспилотников в Москве, а совещании позже подчеркнул важность развития российского производства дронов.

По его словам, производство беспилотников — это вопрос технологического суверенитета.

По мнению аналитиков, Путин хочет развивать индустрию дронов, возможно, намекая на то, что зависимость России от Ирана и других производителей военных беспилотников нервирует Кремль.

Путин отметил, что со стороны Кремля будет госзаказ на отечественные беспилотники, а специальные операторы будут делать крупные закупки и затем сдавать беспилотники в аренду.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов доложил Путину, что правительство России разработало и утвердило госзаказ на сумму примерно $59 млрд на производство беспилотников до 2030 года.

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Белоусов заявил, что к 2030 году Россия будет производить 670 тыс. беспилотников, включая 16 тыс. средних и тяжелых беспилотников. По мнению аналитиков ISW, это является нереалистичной целью, учитывая, что, по словам Белоусова, сейчас российский рынок беспилотников насчитывает 32 тыс. беспилотников, две трети из которых импортируются.

В ISW отмечают, что ударные и разведывательные беспилотники играют важную тактическую роль в Украине.

Источник: ISW
Безпілотники, Владимир Путин, Дрони
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