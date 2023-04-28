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Эксперты ISW проанализировали, потянет ли РФ затяжную войну в Украине

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Фото: Getty Images

Способность Кремля поддерживать длительную войну в Украине зависит от того, будет ли у России время для восстановления ее военного потенциала.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Затяжная война — это не первоначальная цель Кремля, а скорее адаптация для достижения максималистских целей так называемой специальной военной операции.

Путин все также стремится лишить Украину государственности. Но эта цель не под силу, учитывая сильное сопротивление ВСУ. Кремль намерен восстановить свою армию и подготовиться к новым наступательным операциям.

По мнению аналитиков ISW, сейчас возможности РФ по восстановлению военного потенциала ограничены, поскольку у Кремля было недостаточно ресурсов изначально, а в процессе боев они все больше исчерпались.

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Російський окупант

Дальнейшие успешные контрнаступления ВСУ вовсе лишат Кремль передышки для пополнения ресурсов и еще больше истощат Россию, что в конечном итоге позволит Силам обороны Украины полностью выгнать оккупантов.

С другой стороны, РФ может взять передышку на поле боя, прекратив бои, или же контрнаступление ВСУ будет замедлено из-за недостаточной помощи Запада. Тогда эти факторы могут позволить Кремлю восстановить свои силы.

Россия будет использовать любую территорию в Украине в качестве плацдарма для продолжения нападения, например, оккупированные Крым, части Донбасса и Юга страны. Там РФ может разместить военные базы на очень долго, так как Кремлю удалось сохранить свои незаконные завоевания в Украине в 2014 году.

— Если нынешние линии оккупированных территорий сохранятся, представьте, насколько дальше может продвинуться Россия в последующие годы после восстановления своих сил, — отмечают американские аналитики.

В ISW видят риски для Украины от дозированной помощи со стороны Запада.

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танк ЗСУ

Так, это дает шанс для армии РФ стабилизировать линию фронта и восстановить силы; ослабляется внутреннее давление на диктатора Владимира Путина; а также шанс для Кремля захватить нарратив на международном информационном пространстве.

Аналитики отмечают, что Украина не смогла использовать неудачи россиян в декабре-январе и перейти к последовательной контрнаступательной операции, частично из-за недостаточной помощи Запада.

Это позволило России стабилизировать свои оборонительные линии, усилить наступление в Бахмуте.

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Эксперты ISW проанализировали, потянет ли РФ затяжную войну в Украине

В ISW считают, Украина не освободит всю оккупированную Россией территорию за одно контрнаступление — потребуется несколько последовательных контрнаступлений, а Запад и США, в том числе, должны быть готовы помочь.

Источник: ISW
Война в Украине, Кремль
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