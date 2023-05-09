”День победы”, пожирающий разум: реакция ОП на 9 мая по-русски

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что такое “9 мая по-русски”, комментируя парад в Москве к так называемому Дню победы.

— Что это было? Паника, примитивизм, классическое аффективное самооправдание агрессора: “Меня заставили убивать, насиловать, мародерствовать”. Именно таким является сегодня Путин — человек, который окончательно “убил” Россию как империю, попытку реанимировать СССР и “День победы”, пожирающий разум… Банальные повторы штампов (лживого алармистского типа “На нас напали!”) на фоне тотальной могилизации регионов явно неконкурентной и варварской страны РФ — вот что такое “9 мая по-русски”, — подчеркнул Подоляк.

По его словам, российский диктатор стал идеальной иллюстрацией того, что такое “расщепление сознания” из учебников по психоанализу — придумал свой виртуальный мир, вообразил себя великим геополитическим стратегом со “второй армией мира”, развязав масштабную войну с массовыми убийствами гражданских, принудительными депортациями и разрушением города, а теперь “получает по зубам и воет о том, как на него вероломно напали”.

— Но… Информационная эра. Все под софитами. В прямом эфире. Войну развязала исключительно мракобесная Россия, которая охотно, наперегонки и с наслаждением возглавляет международный терроризм…, — добавил советник главы ОП.

Поэтому, как отметил Подоляк, россиянам придется научиться платить по счетам, несмотря на то, что десятилетиями РФ привыкала к безнаказанности.

— Парад? Нет. Только мрак. Сейчас Россию поглощает паника и роковой сценарий. Людям, которых Путин затянул в вымышленный шизофренический мир “неоимперии”, придется вернуться в реальность и заплатить из собственного кармана за десятилетия равнодушия и толерантности ко злу. И это хорошо, — подытожил он.

В Москве 9 мая состоялся парад, на котором не было самолетов, а из танков на Красную площадь выехал только музейный Т-34.

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