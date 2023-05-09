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Татьяна Забожко, редактор ленты

Мертвые оккупанты могут часами шагать по Красной площади – Данилов о параде в Москве

Парад до Дня Перемоги 9 травня 2023

Парад ко Дню Победы в Москве 9 мая состоялся удивительно быстро.

Воздушной части на параде не было вообще, потому что ее решили упразднить, а из танков на Красную площадь выехал только музейный Т-34.

Его в РФ представили как “лучший средний танк Великой Отечественной войны и самый массовый танк Красной армии”.

Лаконичной была и речь президента РФ Владимира Путина.

Парад вместе с главой Кремля созерцали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана Касим-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиоев, а также самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко.

На действо в РФ уже отреагировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, “несколько часов шагать “парадом” на “Красной площади” могут мертвые российские оккупанты, без славы и чести погибшие в Украине”.

– Это единственный парад, который достоин принимать убийца украинских детей Путин у своего ЧВК-войска, и единственная правда, которую должны знать россияне о своей стране, – отмечает Алексей Данилов.

Напомним, что за 440 дней полномасштабной войны Силы обороны Украины ликвидировали уже более 195 тыс. российских оккупантов.

Кроме того, по состоянию на 9 мая уже сожжено 3 734 танка армии РФ.

Источник: Алексей Данилов

Фото: сайт президента России

9 Травня, Владимир Путин, Алексей Данилов, Олександр Лукашенко, СНБО, РФ
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