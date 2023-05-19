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Татьяна Забожко, редактор ленты

Готовят диверсии: ГРУ перебросило к границе с Украиной спецназовцев

російські окупанти
Фото: Getty Images

Российское ГРУ перебросило к границе с Украиной элитные подразделения, которые находятся в его подчинении.

О размещении спецназовцев со ссылкой на данные подполья сообщили в Центре национального сопротивления.

Известно, что в поселке Теткино Курской области РФ разместили 3 отдельную гвардейскую бригаду специального назначения из Тольятти Самарской области и 22 отдельную гвардейскую бригаду специального назначения из Степного Ростовской области.

Эти подразделения должны устраивать диверсии.

Кроме того, по замыслу ГРУ, присутствие спецназовцев должно поднять боевой дух деморализованных подразделений ВС РФ, которые сосредоточены вдоль границы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 450-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Центр национального сопротивления

Война в Украине, Російська агресія, РФ
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