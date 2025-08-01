Атомные подводные лодки США: все об Ohio, Los Angeles, Seawolf и Virginia

Соединенные Штаты Америки имеют один из самых мощных подводных флотов в мире. Основой США являются атомные подводные лодки четырех классов: Ohio, Los Angeles, Seawolf и Virginia. Каждый из них выполняет специфические боевые задачи — от стратегического ядерного сдерживания до скрытых ударов и разведки.

Факты ICTV рассказывают, какие атомные подводные лодки имеют США и что известно об американском вооружении.

Типы кораблей ВМС США

Ракетные подводные лодки Военно-морских сил США предназначены для выполнения одной главной миссии — стратегического ядерного сдерживания, говорится на сайте американского Конгресса.

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Другие корабли ВМС США, которые обычно являются многоцелевыми и способными выполнять различные миссии, включают:

ударные подводные лодки;

авианосцы;

большие надводные боевые корабли, то есть крейсеры и эсминцы;

малые надводные боевые корабли, то есть фрегаты, литоральные боевые, патрульные и корабли минной борьбы;

десантные корабли, основной функцией которых является транспортировка морских пехотинцев, их оборудования и средств в отдаленные операционные районы;

корабли боевых логистических сил, которые выполняют различные операции в море;

другие вспомогательные судна различных типов.

Атомные подводные лодки США: какие возможности

Сегодня США эксплуатируют четыре основных класса атомных подводных лодок: Ohio, Los Angeles, Seawolf и Virginia. Каждый из них имеет свое назначение, историю и уникальные технические характеристики, сообщает американская Инициатива по ядерной угрозе (Nuclear Threat Initiative или сокращенно NTI).

Класс Ohio — основа ядерного арсенала США

США имеют 14 стратегических подводных ракетоносцев класса Ohio, каждый из которых способен нести до 20 межконтинентальных баллистических ракет Trident II (D5). Они оснащены несколькими ядерными боеголовками с независимым наведением.

Субмарины длиной более 170 м составляют примерно 70% ядерного арсенала США, размещенного на носителях. Они являются ключевым компонентом ядерной триады.

Каждый из них на постоянной ротационной основе патрулирует в воде и готов ответить в случае угрозы. Эти подводные лодки могут оставаться в море в течение нескольких месяцев, оставаясь почти незаметными для противника.

Кроме того, еще 4 подводные лодки этого класса были переоборудованы под формат SSGN — они не несут ядерные ракеты, но могут запускать до 154 крылатых Tomahawk, что дает возможность осуществлять массированные удары по наземным целям.

Класс Los Angeles — ветераны Холодной войны

Второй по численности класс Los Angeles стал основой подводного флота США еще с 1970-х годов.

Всего было построено 62 лодки, из которых около 25 все еще остаются в строю.

Это ударные подводные лодки (SSN), которые не несут ядерных ракет, но они остаются чрезвычайно эффективными в уничтожении вражеских кораблей и субмарин, а также могут атаковать наземные цели крылатыми ракетами. Их называют рабочими лошадками флота США.

Хотя со временем они постепенно уступают более новым Virginia, однако именно эти лодки неоднократно участвовали в боевых операциях США по всему миру.

Класс Virginia — универсальные ударные лодки

Самый современный и универсальный класс многоцелевых атомных субмарин — это Virginia. Они являются ответом США на потребность в подводных лодках, которые способны быть эффективными как в открытом океане, так и в прибрежных водах.

Их количество растет: на 2025 год в строю уже 22 единицы, а их производство продолжается.

Каждая лодка Virginia имеет мощное вооружение: торпеды Mk 48, ракеты Tomahawk (до 40 в версии Block V), а также шлюзовую камеру для высадки морского спецподразделения. Специалисты хвалят их за автоматизацию, эргономику и чрезвычайно низкий шумовой след.

Virginia могут использоваться для специальных операций (например, доставки групп спецназначения). Их главное преимущество — низкая заметность и высокая маневренность в прибрежных водах.

Класс Seawolf — элитное и дорогое оружие

Seawolf — это элита Военно-морских США. Только три единицы были построены в 1990-х годах из-за колоссальной стоимости (по $3 млрд каждая).

Эти судна предназначены для охоты на вражеские подводные лодки и защиты авианосцев. Они считаются одними из самых тихих, мощных и быстрых субмарин в мире.

Особо стоит упомянуть USS Jimmy Carter — модифицированный вариант Seawolf, который выполняет разведывательные миссии, операции по подводному шпионажу, а также поддерживает силы специального назначения.

Планы на будущее: Columbia-class

Американский флот готовится к следующей эпохе ядерного сдерживания. США разрабатывают новый класс стратегических субмарин Columbia-class, которые начнут поступать на вооружение с 2030-х годов и заменят лодки класса Ohio.

Первая лодка нового типа, USS Columbia (SSBN-826), должна выйти на боевое патрулирование в 2031 году, а всего планируется построить 12 таких субмарин.

Они будут служить до 2080-х годов, обеспечивая стратегическую безопасность США во второй половине XXI века.

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