Атомні підводні човни США: все про Ohio, Los Angeles, Seawolf і Virginia

Сполучені Штати Америки мають один із найпотужніших підводних флотів у світі. Основою США є атомні підводні човни чотирьох класів: Ohio, Los Angeles, Seawolf та Virginia. Кожен з них виконує специфічні бойові завдання – від стратегічного ядерного стримування до прихованих ударів та розвідки.

Факти ICTV розповідають, які атомні підводні човни мають США та що відомо про американське озброєння.

Типи кораблів ВМС США

Ракетні підводні човни Військово-морських сил США призначені для виконання однієї головної місії – стратегічного ядерного стримування, йдеться на сайті американського Конгресу.

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Інші кораблі ВМС США, які зазвичай є багатоцільовими та здатними виконувати різноманітні місії, включають:

ударні підводні човни;

авіаносці;

великі надводні бойові кораблі, тобто крейсери та есмінці;

малі надводні бойові кораблі, тобто фрегати, літоральні бойові, патрульні та кораблі мінної боротьби;

десантні кораблі, основною функцією яких є транспортування морських піхотинців, їхнього обладнання та засобів до віддалених операційних районів;

кораблі бойових логістичних сил, які виконують різні операції у морі;

інші допоміжні судна різних типів.

Атомні підводні човни США: які можливості

Сьогодні США експлуатують чотири основні класи атомних підводних човнів: Ohio, Los Angeles, Seawolf та Virginia. Кожен із них має своє призначення, історію та унікальні технічні характеристики, повідомляє американська Ініціатива щодо ядерної загрози (Nuclear Threat Initiative або скорочено NTI).

Клас Ohio – основа ядерного арсеналу США

США мають 14 стратегічних підводних ракетоносців класу Ohio, кожен з яких здатен нести до 20 міжконтинентальних балістичних ракет Trident II (D5). Вони оснащені кількома ядерними боєголовками з незалежним наведенням.

Субмарини довжиною понад 170 м складають приблизно 70% ядерного арсеналу США, розміщеного на носіях. Вони є ключовим компонентом ядерної тріади.

Кожен із них на постійній ротаційній основі патрулює у воді та готовий відповісти у разі загрози. Ці підводні човни можуть залишатися в морі протягом кількох місяців, залишаючись майже непомітними для супротивника.

Крім того, ще 4 підводні човни цього класу були переобладнані під формат SSGN — вони не несуть ядерні ракети, але можуть запускати до 154 крилатих Tomahawk, що дає можливість здійснювати масовані удари по наземних цілях.

Клас Los Angeles – ветерани Холодної війни

Другий за чисельністю клас Los Angeles став основою підводного флоту США ще з 1970-х років.

Усього було збудовано 62 човни, з яких близько 25 все ще залишаються в строю.

Це ударні підводні човни (SSN), які не несуть ядерних ракет, але вони залишаються надзвичайно ефективними у знищенні ворожих кораблів і субмарин, а також можуть атакувати наземні цілі крилатими ракетами. Їх називають робочими конячками флоту США.

Хоча з часом вони поступово поступаються новішим Virginia, однак саме ці човни неодноразово брали участь у бойових операціях США по всьому світу.

Клас Virginia – універсальні ударні човни

Найсучасніший і найуніверсальніший клас багатоцільових атомних субмарин – це Virginia. Вони є відповіддю США на потребу в підводних човнах, які здатні бути ефективними як у відкритому океані, так і в прибережних водах.

Їхня кількість зростає: на 2025 рік в строю вже 22 одиниці, а їхнє виробництво триває.

Кожен човен Virginia має потужне озброєння: торпеди Mk 48, ракети Tomahawk (до 40 у версії Block V), а також шлюзову камеру для висадки морського спецпідрозділу. Фахівці хвалять їх за автоматизацію, ергономіку та надзвичайно низький шумовий слід.

Virginia можуть використовуватися для спеціальних операцій (наприклад, доставлення груп спецпризначення). Їхня головна перевага – низька помітність і висока маневровість у прибережних водах.

Клас Seawolf – елітна і дорога зброя

Seawolf – це еліта Військово-морських США. Лише три одиниці було збудовано у 1990-х роках через колосальну вартість (по $3 млрд кожна).

Ці судна призначені для полювання на ворожі підводні човни та захист авіаносців. Вони вважаються одними з найтихіших, найпотужніших і найшвидших субмарин у світі.

Особливо варто згадати USS Jimmy Carter – модифікований варіант Seawolf, який виконує розвідувальні місії, операції з підводного шпигунства, а також підтримує сили спеціального призначення.

Плани на майбутнє: Columbia-class

Американський флот готується до наступної епохи ядерного стримування. США розробляють новий клас стратегічних субмарин Columbia-class, які почнуть надходити на озброєння з 2030-х років і замінять човни класу Ohio.

Перший човен нового типу, USS Columbia (SSBN-826), має вийти на бойове патрулювання у 2031 році, а загалом планується побудувати 12 таких субмарин.

Вони служитимуть до 2080-х років, забезпечуючи стратегічну безпеку США у другій половині XXI століття.

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