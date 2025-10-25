Бывшая вице-президент США Камала Харрис заявила, что может снова баллотироваться на выборах президента Соединенных Штатов.

Об этом она сказала в интервью телеканалу BBC.

Камала Харрис может снова баллотироваться в Белый дом

В своем первом интервью в Великобритании Харрис сказала, что ее племянницы “обязательно увидят в своей жизни” женщину-президента Соединенных Штатов.

Сейчас смотрят

На вопрос, будет ли это она, она ответила “возможно”, подтвердив, что рассматривает возможность еще одной попытки попасть в Белый дом.

Харрис сказала, что еще не приняла решение, но подчеркнула, что все еще видит свое будущее в политике.

– Я еще не закончила. Вся моя карьера – это жизнь служащего, и это в моей крови, – сказала бывшая вице-президент.

Отвечая на вопрос о ее шансах, ведь в опросах ее ставят в аутсайдеры в борьбе за место в списке Демократической партии, она сказала, что никогда не прислушивалась к опросам.

– Если бы я прислушивалась к опросам, я бы не баллотировалась на свою первую должность, ни на вторую – и, конечно, не сидела бы здесь, – отметила Харрис.

Бывшая вице-президент США также назвала своего бывшего соперника в избирательной гонке, а ныне президента США Дональда Трампа “тираном” и заявила, что ее предупреждения о нем во время предвыборной кампании оказались правильными.

Напомним, Камала Харрис, которая в середине избирательной гонки заменила Джо Байдена в качестве кандидата от демократов, проиграла выборы 2024 года Дональду Трампу, выдвинутому от республиканцев.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.