Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що може знову балотуватися на вибори президента Сполучених Штатів.

Про це вона сказала в інтерв’ю телеканалу BBC.

Камала Гарріс може знову балотуватися у Білий дім

У своєму першому інтерв’ю у Великій Британії Гарріс сказала, що її племінниці “обов’язково побачать у своєму житті” жінку-президента Сполучених Штатів.

Зараз дивляться

На запитання, чи буде це вона, вона відповіла “можливо”, підтвердивши, що розглядає можливість ще однієї спроби потрапити до Білого дому.

Гарріс сказала, що ще не ухвалила рішення, але підкреслила, що все ще бачить своє майбутнє в політиці.

– Я ще не закінчила. Вся моя кар’єра – це життя службовця, і це в моїй крові, – сказала колишня віцепрезидентка.

Відповідаючи на питання щодо її шансів, адже в опитуваннях її ставлять до аутсайдерів у боротьбі за місце в списку Демократичної партії, вона сказала, що ніколи не прислухалася до опитувань.

– Якби я прислухалася до опитувань, я б не балотувалася на свою першу посаду, ні на другу – і, звичайно, не сиділа б тут, – зазначила Гарріс.

Колишня віцепрезидентка США також назвала свого колишнього суперника у виборчих перегонах, а нині президента США Дональда Трампа “тираном”, і заявила, що її попередження про нього під час передвиборної кампанії виявилися правильними.

Нагадаємо, Камала Гарріс, яка посеред виборчих перегонів замінила Джо Байдена як кандидат від демократів, програла вибори 2024 року Дональду Трампу, який висувався від республіканців.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.