Всего через 10 месяцев после начала второго срока президента США Дональда Трампа ряд демократов, среди которых бывшая вице-президент Камала Харрис и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, начинают готовиться к президентским выборам в 2028 году.

Харрис и Ньюсом начинают подготовку к президентским выборам 2028 года

Как пишет Bloomberg, бывшая вице-президент Камала Харрис, которую Дональд Трамп победил в 2024 году, заявила, что она не закончила с выборными должностями. По мнению Харрис, первой женщиной-президентом, возможно, может стать она.

— Я еще не закончила. Всю свою карьеру я посвятила служению обществу. Это у меня в крови, — сказала она.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который был одним из самых активных противников политики Трампа, заявил, что он принял решение об участии в выборах.

— Да, иначе я бы лгал. А я не лгу. Я не могу этого сделать, — сказал Ньюсом.

В издании считают, что демократы пытаются найти выход из политического кризиса после того, как предыдущий президент США Джо Байден ждал до июля 2024 года, чтобы прекратить кампанию за переизбрание и назначить Харрис своей преемницей.

Имея чуть более трех месяцев на подготовку к борьбе с Трампом, она все же получила 226 голосов коллегии выборщиков против 312 у Трампа. Но кандидату необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков, чтобы возглавить Белый дом.

Партия, хотя и резко критикует иммиграционную, тарифную и военную политику Трампа, пока не сформулировала четкого видения того, как она будет управлять США, если вернет себе контроль над Белым домом и Конгрессом.

Кроме Харрис и Ньюсома, другими потенциальными кандидатами являются губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер, губернатор Кентукки Энди Бешир и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

Ожидается, что вице-президент США Джей Ди Венс будет баллотироваться от Республиканской партии. В настоящее время американская Конституция запрещает Дональду Трампу баллотироваться на новый срок.

