Всього через 10 місяців після початку другого терміну президента США Дональда Трампа низка демократів, серед яких колишня віцепрезидентка Камала Гарріс і губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, починають готуватися до президентських виборів у 2028 році.

Гарріс і Ньюсом починають підготовку до президентських виборів 2028 року

Як пише Bloomberg, колишня віцепрезидентка Камала Гарріс, яку Дональд Трамп переміг у 2024 році, заявила, що вона не закінчила» з виборними посадами. На думку Гарріс, першою жінкою-президентом, можливо, може стати вона.

– Я ще не закінчила. Всю свою кар’єру я присвятила служінню суспільству. Це у мене в крові, – сказала вона.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, який був одним з найактивніших противників політики Трампа, заявив, що він ухвалив рішення про участь у виборах.

– Так, інакше я б брехав. А я не брешу. Я не можу цього зробити, – сказав Ньюсом.

У виданні вважають, що демократи намагаються знайти вихід з політичної кризи після того, як попередній президент США Джо Байден чекав до липня 2024 року, щоб припинити кампанію за переобрання і призначити Гарріс своєю наступницею.

Маючи трохи понад три місяці на підготовку до боротьби з Трампом, вона все отримала 226 голосів колегії виборників проти 312 у Трампа. Але кандидату необхідно отримати 270 голосів колегії виборників, щоб очолити Білий дім.

Партія, хоча різко скаржиться на імміграційну, тарифну і військову політику Трампа, поки не сформулювала чіткого бачення того, як вона керуватиме США, якщо поверне собі контроль над Білим домом і Конгресом.

Крім Гарріс і Ньюсома, іншими потенційними кандидатами є губернатор Іллінойсу Джей Роберт Пріцкер, губернатор Кентуккі Енді Бешир і губернатор Пенсільванії Джош Шапіро.

Очікується, що віцепрезидент США Джей Ді Венс балотуватиметься від Республіканської партії. Наразі американська Конституція забороняє Дональду Трампу балотуватися на новий термін.

