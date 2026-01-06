В самой известной статье учредительного договора НАТО четко не указано, что случится, если две страны-члена Организации Североатлантического договора окажутся в состоянии войны. Поэтому остается неопределенным, что произойдет в случае вторжения США в Гренландию.

Об этом пишет редактор отдела обороны и безопасности газеты The Guardian Дэн Саббах.

Как вторжение США в Гренландию ослабит НАТО

В НАТО не предусмотрено ничего на случай ранее немыслимого: если один из его членов предаст другого, обратил внимание журналист.

По его словам, статья 5, которая является основополагающей среди стран НАТО, гласит, что вооруженное нападение на одно или несколько государств должно рассматриваться как нападение на всех.

По мнению Саббаха, это достаточно просто, если военная угроза исходит от России. Но гораздо сложнее, когда она происходит, например, со стороны Соединенных Штатов Америки.

— Если США решат напасть на другую страну НАТО, все остановится, — заявила премьер-министр Дании Метте Фредриксен.

Военный альянс, возможно, продолжит существовать, предположил журналист, но его эффективность будет поставлена под сомнение. Очевидным бенефициаром станет Москва, которая и без этого является полным агрессором.

Во время предвыборной кампании 2024 года президент США Дональд Трамп заявил, что не будет защищать “недобросовестных” членов НАТО — страны, которые не выполнили тогдашнюю цель по расходам на оборону в размере 2% ВВП.

США больше не сосредоточены в первую очередь на защите Европы, заявил в феврале американский министр обороны Пит Хэгсет.

— Этого было достаточно, чтобы вызвать тревогу в Европе, но дипломатические усилия накануне июньского саммита НАТО, вероятно, сгладили проблему, — отметил Дэн Саббах.

Вскоре союзники по НАТО, за исключением Испании, договорились увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году. Но саммит НАТО, предположил редактор, вместо того, чтобы избежать разногласий, похоже, только замаскировал раскол.

— Да, саммит прошел хорошо в том смысле, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте нашел формулировки, которые льстили Трампу. Но я не уверена, насколько это устойчивая стратегия, — сказала директор аналитического центра Chatham House Марион Мессмер.

Ситуация с неопределенностью в отношении Украины

Как отметил журналист, уже несколько месяцев сохраняется трансатлантическая неопределенность в отношении Украины.

Она вызвана двумя неудачными попытками США заставить Киев уступить еще большую территорию после саммита на Аляске, а затем и после продвижения российского плана из 28 пунктов, как предварительного шага к тому, чтобы Кремль даже рассмотрел возможность прекращения огня.

В декабрьской стратегии национальной безопасности США содержится резкое предупреждение Европе о том, что континенту грозит “уничтожение цивилизации”, отчасти потому, что в течение нескольких десятилетий “некоторые члены НАТО станут преимущественно неевропейскими”, подчеркнул редактор.

По его мнению, указанная стратегия ставит под сомнение, будут ли эти неназванные страны рассматривать свой союз с США так же, как 12 стран, основавшие НАТО в 1949 году.

Что изменилось после операции США в Венесуэле

Если дипломатические переговоры и заявления были недостаточно четкими, то возрождение территориальных амбиций Гренландии после захвата Николаса Мадуро в Венесуэле наконец резко вывело на первый план именно НАТО. В то же время США открыто отрицают исторический суверенитет Дании — своего союзника, подчеркнул Дэн Саббах.

— Вряд ли кто-то из 31 другого члена НАТО стал бы реально ожидать военной защиты Гренландии, если бы США попытались ее захватить. Реальный мир управляется силой, то есть мощью, а не договорами или взаимной поддержкой, — заявил советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер накануне.

У них не было бы и надежды на это, считает Дэн Саббах. Он пояснил, что в США насчитывается 1,3 млн военнослужащих всех родов войск, а в Дании — более 13 тыс.

По данным НАТО, в 2025 году США планировали потратить на оборону $845 млрд, а 31 страна — в общей сложности $559 млрд. Легкость, с которой США смогли захватить Мадуро и его жену Силию Флорес, демонстрирует масштабы американской мощи, утверждает журналист.

Состав НАТО может даже не измениться, если США захватят Гренландию. Как отметил редактор, в договоре НАТО нет четкого положения об исключении какой-либо страны.

Однако он обратил внимание, что в его преамбуле США и другие союзники обязуются жить в мире со всеми народами и правительствами, защищать свободу, общее наследие и цивилизацию народов.

Однако, если один член альянса осуществит вторжение против другого, даже через арктическую территорию с населением менее 60 тыс. человек, это подорвет доверие к 76-летнему военному союзу, призванному обеспечивать мир и взаимную защиту в Европе и Северной Атлантике, считает редактор.

Некоторые утверждают, что даже последняя волна угроз нанесла достаточный ущерб в то время, когда российская угроза ощущается как никогда реальной, даже несмотря на то, что Москва сейчас сильно вовлечена в боевые действия на территории Украины

— Если какие-либо европейские государства питают иллюзии, что могут полагаться на гарантии безопасности США, то это тревожный сигнал, что мы не вернемся в тот мир, — подчеркнула директор аналитического центра Chatham House Марион Мессмер.